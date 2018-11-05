По це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.
Дивися повний текст Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не використовують ремені безпеки.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01
Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не використовують ремені безпеки.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01
Интересно, по какому принципу будут выбирать авто из общего потока для проверки?
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:08
Слово "рейд" только подчеркивает неэффективность обычной работы. Ну и ещё совок.
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