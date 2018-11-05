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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Пропонуємо до обговорення:
По це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Дивися повний текст Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не використовують ремені безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01

Интересно, по какому принципу будут выбирать авто из общего потока для проверки?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:08

Слово "рейд" только подчеркивает неэффективность обычной работы. Ну и ещё совок.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:11

это просто первая и единственная необходимость для обеспечения порядка на дорогах!
malko_e
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:34

  malko_e написав:это просто первая и единственная необходимость для обеспечения порядка на дорогах!

-?
Это означает, что до каждого уже довели:
Сколько денег он обязан, за сегодняшнее дежурство принести.
- Здесь нет никакой конспирологии только "бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:36

  LuckyG написав:Слово "рейд" только подчеркивает неэффективность обычной работы. Ну и ещё совок.

Или праздник у руководства.
На торжества готовят "поляну".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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