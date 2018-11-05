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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Пропонуємо до обговорення:
По це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Дивися повний текст Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не використовують ремені безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01

Интересно, по какому принципу будут выбирать авто из общего потока для проверки?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:08

Слово "рейд" только подчеркивает неэффективность обычной работы. Ну и ещё совок.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:11

это просто первая и единственная необходимость для обеспечения порядка на дорогах!
malko_e
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:34

  malko_e написав:это просто первая и единственная необходимость для обеспечения порядка на дорогах!

-?
Это означает, что до каждого уже довели:
Сколько денег он обязан, за сегодняшнее дежурство принести.
- Здесь нет никакой конспирологии только "бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:36

  LuckyG написав:Слово "рейд" только подчеркивает неэффективность обычной работы. Ну и ещё совок.

Или праздник у руководства.
На торжества готовят "поляну".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:52

Правильно!

Неважно даже, если штрафы будут собраны в карман, а не бюджет. Важно, что непристегивающиеся тупицы будут наказаны на деньги.

Может хоть после этого дойдет, что инженеры по безопасности знают о безопасности чуть больше, чем они... Надоели уже эти байки о "знакомом, которого спасло то, что он не пристегивался", когда есть суровая статистика...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:26

zРадио, вот именно.

При чем тут штрафы. Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии.
Нет, снова всем не нравится.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:39

Gippo
Если человеку есть что терять, то он пристегиваться и без указки будет, а если нет то социум "переваривается в авариях" до тех пор пока не получиться такой социум который будет более жестким по отношению к властям и у него получиться ресурс который страшно потерять. Неужели все такие тупые, что не понимают этих основ жизнесозидания?
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:53

  golllmax написав:Gippo
Если человеку есть что терять, то он пристегиваться и без указки будет, а если нет то социум "переваривается в авариях" до тех пор пока не получиться такой социум который будет более жестким по отношению к властям и у него получиться ресурс который страшно потерять. Неужели все такие тупые, что не понимают этих основ жизнесозидания?

Дарвин, перелогиньтесь!
sequence
 
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