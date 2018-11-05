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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:21

  Gippo написав:zРадио, вот именно.

При чем тут штрафы. Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии.
Нет, снова всем не нравится.

Странно Вас понесло.
Вы вспомните ещё о Транспорте, что разрешено производить в этом Государстве.
Или о дорогах - их состоянии.
Или о транспортных развязках...
"Государство" прежде всего "заботится" о кармане тех, кто "пасётся на дорогах".
Да бы им хватало и они не заглядывали в сторону беспредела "от имени Государства".

Если бы Государство реально "Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии. " - оно бы в первую очередь обеспечила "правоохранителей на дорогах" лопатами(что бы они закапывали ямы на дорогах), и "Правом" штрафовать за каждую яму "ответственных", или за разметку на дороге противоречащую знакам(за проезд чего, тебя по любому оштрафуют). Или строительство переходов - в населённых пунктах, которые пересекают скоростные трассы.....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 14 лис, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:29

а когда закон про долбоящеров с машинами сопровождения выйдет? Едут постоянно по полторы полосы занимают никого не пропускают, задолбали это драки крузаков
oleg_fist
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