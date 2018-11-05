Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Странно Вас понесло.
Вы вспомните ещё о Транспорте, что разрешено производить в этом Государстве.
Или о дорогах - их состоянии.
Или о транспортных развязках...
"Государство" прежде всего "заботится" о кармане тех, кто "пасётся на дорогах".
Да бы им хватало и они не заглядывали в сторону беспредела "от имени Государства".
Если бы Государство реально "Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии. " - оно бы в первую очередь обеспечила "правоохранителей на дорогах" лопатами(что бы они закапывали ямы на дорогах), и "Правом" штрафовать за каждую яму "ответственных", или за разметку на дороге противоречащую знакам(за проезд чего, тебя по любому оштрафуют). Или строительство переходов - в населённых пунктах, которые пересекают скоростные трассы.....