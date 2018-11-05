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Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:39
Gippo
Если человеку есть что терять, то он пристегиваться и без указки будет, а если нет то социум "переваривается в авариях" до тех пор пока не получиться такой социум который будет более жестким по отношению к властям и у него получиться ресурс который страшно потерять. Неужели все такие тупые, что не понимают этих основ жизнесозидания?
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golllmax
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:53
golllmax написав:Gippo
Если человеку есть что терять, то он пристегиваться и без указки будет, а если нет то социум "переваривается в авариях" до тех пор пока не получиться такой социум который будет более жестким по отношению к властям и у него получиться ресурс который страшно потерять. Неужели все такие тупые, что не понимают этих основ жизнесозидания?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:21
Gippo написав:zРадио
, вот именно.
При чем тут штрафы. Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии.
Нет, снова всем не нравится.
Странно Вас понесло.
Вы вспомните ещё о Транспорте, что разрешено производить в этом Государстве.
Или о дорогах - их состоянии.
Или о транспортных развязках...
"Государство" прежде всего "заботится" о кармане тех, кто "пасётся на дорогах".
Да бы им хватало и они не заглядывали в сторону беспредела "от имени Государства".
Если бы Государство реально "Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии. " - оно бы в первую очередь обеспечила "правоохранителей на дорогах" лопатами(что бы они закапывали ямы на дорогах), и "Правом" штрафовать за каждую яму "ответственных", или за разметку на дороге противоречащую знакам(за проезд чего, тебя по любому оштрафуют). Или строительство переходов - в населённых пунктах, которые пересекают скоростные трассы.....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 14 лис, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:29
а когда закон про долбоящеров с машинами сопровождения выйдет? Едут постоянно по полторы полосы занимают никого не пропускают, задолбали это драки крузаков
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:44
Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять
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antey1969
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09
antey1969 написав:
Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять
Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.
Только потому, что деньги дорожного фонда разворовываются, игнорировать другие меры безопасности движения неправильно. Так ведь?
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zРадио
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