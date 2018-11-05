Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Додано: Сер 14 лис, 2018 19:17

ruslan42212 написав: Kudrjavuy не нарушайте и не будет штрафа. а нарушили - не платите взятку. что сложного в этой схеме? не нарушайте и не будет штрафа. а нарушили - не платите взятку. что сложного в этой схеме?

Доведённый план по штрафам, для личного состава.А так же состояние дорог, о чём я уже указывал:Это когда ты на скорости 30 км лавируешь между ямами, и весь салон просишь обратить внимание на спидометр, а тебя останавливает "...", и тычет в прибор со скоростью 62 км/чЧасто было просто не чего ответить.(оружия не было в достатке)Лучше, когда тупо останавливает, за "чужие номера" и объявляет- У нас "субботник", с Вас 10грн.Честно и без разводов.- Правда случалось и... нарушение "тупое" - правда Сержант увидел "лишнее" с документами, извинился, пригласил к камере, показал, что машина не стала на "0", а самокатом в 3км/ч перекатилась...- Всё честно, хотя и он понимал, что это лабуда.- Но сейчас случается и наоборот, в особенности, когда с армейцами стоят "старые работники дорог"- А ремень это ни что более, как средство личной безопасности и только мне решать вопрос о необходимости его использования - ?А в Киеве ещё смешнее: пацанёнок пол часа Права "крутил" - когда я "сдался", он честно признался:- Просто я такие не видел.Дорога, это ЖИЗНЬ..... и ещё лучше без поборов по беспределу.