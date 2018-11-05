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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:29

а когда закон про долбоящеров с машинами сопровождения выйдет? Едут постоянно по полторы полосы занимают никого не пропускают, задолбали это драки крузаков
oleg_fist
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:44

Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09

  antey1969 написав:Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять


Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.

Только потому, что деньги дорожного фонда разворовываются, игнорировать другие меры безопасности движения неправильно. Так ведь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:17

  ruslan42212 написав:Kudrjavuy не нарушайте и не будет штрафа. а нарушили - не платите взятку. что сложного в этой схеме?

:lol:
Доведённый план по штрафам, для личного состава.
А так же состояние дорог, о чём я уже указывал:
Это когда ты на скорости 30 км лавируешь между ямами, и весь салон просишь обратить внимание на спидометр, а тебя останавливает "...", и тычет в прибор со скоростью 62 км/ч
Часто было просто не чего ответить.(оружия не было в достатке)
Лучше, когда тупо останавливает, за "чужие номера" и объявляет
- У нас "субботник", с Вас 10грн.
Честно и без разводов.
- Правда случалось и... нарушение "тупое" - правда Сержант увидел "лишнее" с документами, извинился, пригласил к камере, показал, что машина не стала на "0", а самокатом в 3км/ч перекатилась...
- Всё честно, хотя и он понимал, что это лабуда.
- Но сейчас случается и наоборот, в особенности, когда с армейцами стоят "старые работники дорог"

- А ремень это ни что более, как средство личной безопасности и только мне решать вопрос о необходимости его использования - ?

А в Киеве ещё смешнее: пацанёнок пол часа Права "крутил" - когда я "сдался", он честно признался:
- Просто я такие не видел. :lol:
Дорога, это ЖИЗНЬ..... и ещё лучше без поборов по беспределу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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