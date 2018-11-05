Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:29
а когда закон про долбоящеров с машинами сопровождения выйдет? Едут постоянно по полторы полосы занимают никого не пропускают, задолбали это драки крузаков
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:44
Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09
Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.
Только потому, что деньги дорожного фонда разворовываются, игнорировать другие меры безопасности движения неправильно. Так ведь?
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:13
чинуши заботятся о своем кошельке, не более!
если бы государство заботилось о людях, то позволило бы недорого пересаживаться с жигулей и ланосов на нормальные автомобили до 10 лет. придумали бы плату за утилизацию 30- летнего хлама, но почему то все сводиться к увеличению штрафов, налогов и акцизов. хотите заботиться о здоровье населения? стройте бесплатные тренажерные залы, уберите рекламу пива перед футболом.
а можно еще больше задрать цену на еду, чтоб люди стройнее стали и назвать это заботой о здоровье нации.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 14 лис, 2018 20:42, всього редагувалось 2 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:27
zРадио
Время полиции ничего не стоит? Время которое они отбирают у людей которые едут не просто так - у них свои важные цели, оно ничего не стоит?
Создали уже идиотскую ситуацию по которой виноваты все и можно штрафовать кого угодно за превышение своими 50 км/ч в городе. Никто не едет 50 км/ч в наших городах и не должен - это глупо! Знаки ограничения скорости стоят настолько бестолково, что их все тупо игнорируют. Зато когда чмо которое пыталось взломать мою машину и причинило дохрена реального ущерба, было мной лично изловлено. Полиция его тупо отпустила - потому что так проще и я их даже понимаю, его было бы сложно сажать по нашим законам, опять же нужно выполнять план по поимке непристегнутых водителей, откуда время на посадку воров и угонщиков. Мы в неидеальном мире живем. Эти рейды очередной тупой способ до%$#аться на ровном месте.
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:30
Это не забота о гражданах. Это забота только о гос. кошельке.
Пусть еще штрафуют за то что руки не помыл перед едой. Тоже ведь забота.
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:39
Потому что это не ограничивается вашим личным выбором.
Представим лобовое ДТП с летальным исходом в машине, в которой не пристегнулись. В этом случае это не просто авария,- выжившему водителю вероятно светит УД по причине наличия трупа.
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:00
Re: Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:01
Re: Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
пока ты сидишь в своей машине в своём гараже, можешь делать что хочешь.
а когда ты на общей дороге, обязан соблюдать общие правила.
всё просто, или тебе на водительских курсах другое рассказывали?
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