Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Додано: Сер 14 лис, 2018 20:27

Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.

Время полиции ничего не стоит? Время которое они отбирают у людей которые едут не просто так - у них свои важные цели, оно ничего не стоит?Создали уже идиотскую ситуацию по которой виноваты все и можно штрафовать кого угодно за превышение своими 50 км/ч в городе. Никто не едет 50 км/ч в наших городах и не должен - это глупо! Знаки ограничения скорости стоят настолько бестолково, что их все тупо игнорируют. Зато когда чмо которое пыталось взломать мою машину и причинило дохрена реального ущерба, было мной лично изловлено. Полиция его тупо отпустила - потому что так проще и я их даже понимаю, его было бы сложно сажать по нашим законам, опять же нужно выполнять план по поимке непристегнутых водителей, откуда время на посадку воров и угонщиков. Мы в неидеальном мире живем. Эти рейды очередной тупой способ до%$#аться на ровном месте.