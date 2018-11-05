RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:29

а когда закон про долбоящеров с машинами сопровождения выйдет? Едут постоянно по полторы полосы занимают никого не пропускают, задолбали это драки крузаков
oleg_fist
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 06.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:44

Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7516
З нами з: 30.11.11
Подякував: 745 раз.
Подякували: 1794 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:09

  antey1969 написав:Останавливать водителей для проверки пристегнутости?)))
Похоже, на дорогах у нас других проблем нет, и скучающие полицейские ищут, чем бы себя еще занять


Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.

Только потому, что деньги дорожного фонда разворовываются, игнорировать другие меры безопасности движения неправильно. Так ведь?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:13

  Gippo написав:zРадио, вот именно.

При чем тут штрафы. Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии.
Нет, снова всем не нравится.


чинуши заботятся о своем кошельке, не более!

если бы государство заботилось о людях, то позволило бы недорого пересаживаться с жигулей и ланосов на нормальные автомобили до 10 лет. придумали бы плату за утилизацию 30- летнего хлама, но почему то все сводиться к увеличению штрафов, налогов и акцизов. хотите заботиться о здоровье населения? стройте бесплатные тренажерные залы, уберите рекламу пива перед футболом.
а можно еще больше задрать цену на еду, чтоб люди стройнее стали и назвать это заботой о здоровье нации.

Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 14 лис, 2018 20:42, всього редагувалось 2 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 13.07.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:27

zРадио
Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.

Время полиции ничего не стоит? Время которое они отбирают у людей которые едут не просто так - у них свои важные цели, оно ничего не стоит?
Создали уже идиотскую ситуацию по которой виноваты все и можно штрафовать кого угодно за превышение своими 50 км/ч в городе. Никто не едет 50 км/ч в наших городах и не должен - это глупо! Знаки ограничения скорости стоят настолько бестолково, что их все тупо игнорируют. Зато когда чмо которое пыталось взломать мою машину и причинило дохрена реального ущерба, было мной лично изловлено. Полиция его тупо отпустила - потому что так проще и я их даже понимаю, его было бы сложно сажать по нашим законам, опять же нужно выполнять план по поимке непристегнутых водителей, откуда время на посадку воров и угонщиков. Мы в неидеальном мире живем. Эти рейды очередной тупой способ до%$#аться на ровном месте.
Horus
 
Повідомлень: 281
З нами з: 09.12.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:30

  Gippo написав:zРадио, вот именно.

При чем тут штрафы. Государство реально захотело заботиться о своих гражданах. Об их здоровье и долголетии.
Нет, снова всем не нравится.


Это не забота о гражданах. Это забота только о гос. кошельке.

Пусть еще штрафуют за то что руки не помыл перед едой. Тоже ведь забота.
Alex6
 
Повідомлень: 432
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:39

  vinair написав:А почему меня в моём авто кто то должен заставлять пристегиваться. Да при этом ещё и штрафовать. Это просто очередная обдираловка. Это выбор каждого человека пристегиваться ему или нет , почему государство лезет в личный выбор, что все проблемы решены? И не надо аргументировать про как там. ЭТО личный выбор. А то от такой "заботы" штаны ушивать приходится.

Потому что это не ограничивается вашим личным выбором.
Представим лобовое ДТП с летальным исходом в машине, в которой не пристегнулись. В этом случае это не просто авария,- выжившему водителю вероятно светит УД по причине наличия трупа.
fasser
 
Повідомлень: 207
З нами з: 13.03.10
Подякував: 481 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:54

Значит штраф 850 гривен уже действует?
colovort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 13.07.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:00

Re: Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

  fasser написав:выжившему водителю вероятно светит УД по причине наличия трупа.


а если водитель сам в авто ?
Alex6
 
Повідомлень: 432
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:01

Re: Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

  vinair написав:А почему меня в моём авто кто то должен заставлять пристегиваться. Да при этом ещё и штрафовать. Это просто очередная обдираловка. Это выбор каждого человека пристегиваться ему или нет , почему государство лезет в личный выбор, что все проблемы решены?

пока ты сидишь в своей машине в своём гараже, можешь делать что хочешь.
а когда ты на общей дороге, обязан соблюдать общие правила.
всё просто, или тебе на водительских курсах другое рассказывали?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 710
З нами з: 10.05.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
R2 » Сер 14 лис, 2018 10:04
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 10:04
R2
Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:06
47 3175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 17:05
sal
Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою...
R2 » Сер 07 лис, 2018 19:11
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 19:12
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.