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Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 23:03
zРадио написав:
Может хоть после этого дойдет, что инженеры по безопасности знают о безопасности чуть больше, чем они... Надоели уже эти байки о "знакомом, которого спасло то, что он не пристегивался", когда есть суровая статистика...
100%. всегда удивляли такие рассказы.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 23:12
Alex6 написав: fasser написав:
выжившему водителю вероятно светит УД по причине наличия трупа.
а если водитель сам в авто ?
Еще раз.
Водитель А не пристегнулся, сам в машине
Водитель Б пристегнулося, сам в машине
ДТП
Водитель А умер. Водитель Б живой.
У водителя Б очень большие проблемы.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:03
Тупо бюджет пустой. Нужно наполнять иначе фиаско.
А со своими ограничениями пусть докажут в суде почему это без наличия знаков с указанием 50 я должен ехать 50.
Тут фраза незнание законов не освобождает ...не катит. Можно смело ехать по старым правилам.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 00:19
Horus написав:zРадио
Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.
Время полиции ничего не стоит? Время которое они отбирают у людей которые едут не просто так - у них свои важные цели, оно ничего не стоит?
Создали уже идиотскую ситуацию по которой виноваты все и можно штрафовать кого угодно за превышение своими 50 км/ч в городе. Никто не едет 50 км/ч в наших городах и не должен - это глупо! Знаки ограничения скорости стоят настолько бестолково, что их все тупо игнорируют. Зато когда чмо которое пыталось взломать мою машину и причинило дохрена реального ущерба, было мной лично изловлено. Полиция его тупо отпустила - потому что так проще и я их даже понимаю, его было бы сложно сажать по нашим законам, опять же нужно выполнять план по поимке непристегнутых водителей, откуда время на посадку воров и угонщиков. Мы в неидеальном мире живем. Эти рейды очередной тупой способ до%$#аться на ровном месте.
Простите, но словесный понос. Учитесь отличать мух от котлет.
Я не сказал ни слова о скоростных ограничениях, и я не одобрял бездействие при взломах и угонах. И новость вообще не об этом.
Полиция выезжает на патрулирование? Выезжает! Имеет право остановить за нарушение? Имеет! Непристегнутый ремень - это нарушение? Нарушение!
Так зачем вы тут рассказываете о вреде молока и пользе табака?
Лучше потратить время тупиц, которые не престегиваются - несколько раз, пока не научатся, чем затем тратить деньги и время на выезд машин скорой помощи, эвакуаторов и труповозов на место ДТП!
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zРадио
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