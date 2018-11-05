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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:03

Re: Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

  zРадио написав:Может хоть после этого дойдет, что инженеры по безопасности знают о безопасности чуть больше, чем они... Надоели уже эти байки о "знакомом, которого спасло то, что он не пристегивался", когда есть суровая статистика...

100%. всегда удивляли такие рассказы.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:12

  Alex6 написав:
  fasser написав:выжившему водителю вероятно светит УД по причине наличия трупа.


а если водитель сам в авто ?

Еще раз.
Водитель А не пристегнулся, сам в машине
Водитель Б пристегнулося, сам в машине
ДТП
Водитель А умер. Водитель Б живой.
У водителя Б очень большие проблемы.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:03

Тупо бюджет пустой. Нужно наполнять иначе фиаско.
А со своими ограничениями пусть докажут в суде почему это без наличия знаков с указанием 50 я должен ехать 50.
Тут фраза незнание законов не освобождает ...не катит. Можно смело ехать по старым правилам.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:19

  Horus написав:zРадио
Проблемы, безусловно, есть. И бОльшие, чем ремни по своим масштабам. Но проверка ремня - профилактическое мероприятие, которое ничего не стоит по деньгам (для полиции - они итак выезжают на патрулирование), но спасет много жизней.

Время полиции ничего не стоит? Время которое они отбирают у людей которые едут не просто так - у них свои важные цели, оно ничего не стоит?
Создали уже идиотскую ситуацию по которой виноваты все и можно штрафовать кого угодно за превышение своими 50 км/ч в городе. Никто не едет 50 км/ч в наших городах и не должен - это глупо! Знаки ограничения скорости стоят настолько бестолково, что их все тупо игнорируют. Зато когда чмо которое пыталось взломать мою машину и причинило дохрена реального ущерба, было мной лично изловлено. Полиция его тупо отпустила - потому что так проще и я их даже понимаю, его было бы сложно сажать по нашим законам, опять же нужно выполнять план по поимке непристегнутых водителей, откуда время на посадку воров и угонщиков. Мы в неидеальном мире живем. Эти рейды очередной тупой способ до%$#аться на ровном месте.


Простите, но словесный понос. Учитесь отличать мух от котлет.

Я не сказал ни слова о скоростных ограничениях, и я не одобрял бездействие при взломах и угонах. И новость вообще не об этом.

Полиция выезжает на патрулирование? Выезжает! Имеет право остановить за нарушение? Имеет! Непристегнутый ремень - это нарушение? Нарушение!

Так зачем вы тут рассказываете о вреде молока и пользе табака?

Лучше потратить время тупиц, которые не престегиваются - несколько раз, пока не научатся, чем затем тратить деньги и время на выезд машин скорой помощи, эвакуаторов и труповозов на место ДТП!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:42

Какой водитель будет ехать осторожнее? У которого подушки безопасности и ремень пристегнут или у которого в руль шило заделано?
Может стоит обязать оборудовать ремнями безопасности только пассажирские места))
Кризис близко! (январь 2018)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 08:47

"повысил штрафы за пользование ремнем безопасности"
galex_alex
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:15

zРадио
Вопрос не в ремнях безопасности.
Вопрос в том, что на дорогах абсолютный писец на фоне которого новая "акция" полиции выглядит как минимум странно.
Проведу аналогию.
Ваш район оккупировали гопники, среди белого дня опустошая карманы прохожих.
И тут вдруг полиция заявляет: "В вашем районе мы проводим месячник борьбы с курением на остановках общественного транспорта"
Занавес!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:48

  zРадио написав:Простите, но словесный понос. Учитесь отличать мух от котлет.

Понос у тебя, учись сам. Так норм?
Horus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:16

vinair Значит для Вас
Штраф за порушення – 850 грн.
это мало. Одна из функций государства забота о вашем здоровье и жизни. По логике это и в ваших интересах. Но Вы правы в одном - на всех упрямых штрафов и полицейских не хватит. Если человек готов покончить с собой то закон ему не поможет. Мой совет - купите 21 волгу - там нет ремней ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:24

  vinair написав:А почему меня в моём авто кто то должен заставлять пристегиваться. Да при этом ещё и штрафовать. Это просто очередная обдираловка. Это выбор каждого человека пристегиваться ему или нет , почему государство лезет в личный выбор, что все проблемы решены? И не надо аргументировать про как там. ЭТО личный выбор. А то от такой "заботы" штаны ушивать приходится.


непристегнутый водитель или пассажир может при ДТП сильно травмировать рядом сидящего пристегнутого. а почему государство наркотики запрещает? тоже ведь личный выбор каждого... не все так просто. выехал на дорогу общего пользования - выполняй общие правила
главное оружие рашистов - ложь
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