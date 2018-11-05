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Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:34
user412
Какой водитель будет ехать осторожнее? У которого подушки безопасности и ремень пристегнут или у которого в руль шило заделано?
Идиот который сядет в машину с шилом в руле будет ехать быстрее по простой причине - он идиот. А человек, который заботится о своем здоровье и жизни - человек ответственный и с мозгами (выбрал машину с подушкой безопасности и одел ремень) он и будет ехать осторожнее. Он осторожный человек. Может вы считаете что ремень дает право безноказано ездить 350 км/ч? Какая у Вас машина?
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Molchyn
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:36
antey1969
И тут вдруг полиция заявляет: "В вашем районе мы проводим месячник борьбы с курением на остановках общественного транспорта"
Гопники на это время затихорятся 100 %
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Molchyn
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:40
Molchyn написав:antey1969
И тут вдруг полиция заявляет: "В вашем районе мы проводим месячник борьбы с курением на остановках общественного транспорта"
Гопники на это время затихорятся 100 %
Нет, они будут отжимать мобилы внутри дворов. С остановок не видно)))
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antey1969
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:03
ИМХО, в машине должны быть пристегнуты ВСЕ, и еще бы дожать всех перевозчиков, в том числе таксистов, на установку ремней безопасности, и еще увеличить штрафы за непристегнутых в салоне.
Иначе люди не понимают, только кнут, пряник бесполезен.
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_Mykola_
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18
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lyakhinvadim
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