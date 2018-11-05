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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:34

user412
Какой водитель будет ехать осторожнее? У которого подушки безопасности и ремень пристегнут или у которого в руль шило заделано?
Идиот который сядет в машину с шилом в руле будет ехать быстрее по простой причине - он идиот. А человек, который заботится о своем здоровье и жизни - человек ответственный и с мозгами (выбрал машину с подушкой безопасности и одел ремень) он и будет ехать осторожнее. Он осторожный человек. Может вы считаете что ремень дает право безноказано ездить 350 км/ч? Какая у Вас машина? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:36

antey1969
И тут вдруг полиция заявляет: "В вашем районе мы проводим месячник борьбы с курением на остановках общественного транспорта"
Гопники на это время затихорятся 100 % :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:40

  Molchyn написав:antey1969
И тут вдруг полиция заявляет: "В вашем районе мы проводим месячник борьбы с курением на остановках общественного транспорта"
Гопники на это время затихорятся 100 % :mrgreen:

Нет, они будут отжимать мобилы внутри дворов. С остановок не видно)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:03

Re: Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

ИМХО, в машине должны быть пристегнуты ВСЕ, и еще бы дожать всех перевозчиков, в том числе таксистов, на установку ремней безопасности, и еще увеличить штрафы за непристегнутых в салоне.
Иначе люди не понимают, только кнут, пряник бесполезен.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18

Похоже закон еще не принят
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64241
Только в первом чтении
lyakhinvadim
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