Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Додано: Чет 15 лис, 2018 12:12

О как не пристегивающихся камикадзе плющит - уже и грубят, и рассказывают, что новость не о ремнях была.И все это, чтобы оправдать свой глупый авантюризм. Маленькое нарушение создает иллюзию безнаказанности, и за ремнем легко идет проезд на красный, и пересечение двойной сплошной!Специально для соискателей премии Дарвина прилагаю ссылку на статистические факты от ВОЗ:Если бы украинские водители и пассажиры пристегивались сами (а исследование говорит, что таких всего 23%), может быть полиция и не тратила бы столько времени на расследование фактов смертей и тяжелых увечий на дорогах, а занималась бы более полезной деятельностью, к которой камикадзы здесь так призывают