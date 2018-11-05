Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

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Какой водитель будет ехать осторожнее? У которого подушки безопасности и ремень пристегнут или у которого в руль шило заделано?
Идиот который сядет в машину с шилом в руле будет ехать быстрее по простой причине - он идиот. А человек, который заботится о своем здоровье и жизни - человек ответственный и с мозгами (выбрал машину с подушкой безопасности и одел ремень) он и будет ехать осторожнее. Он осторожный человек. Может вы считаете что ремень дает право безноказано ездить 350 км/ч? Какая у Вас машина?
ИМХО, в машине должны быть пристегнуты ВСЕ, и еще бы дожать всех перевозчиков, в том числе таксистов, на установку ремней безопасности, и еще увеличить штрафы за непристегнутых в салоне. Иначе люди не понимают, только кнут, пряник бесполезен.
vinair написав:А почему меня в моём авто кто то должен заставлять пристегиваться. Да при этом ещё и штрафовать. Это просто очередная обдираловка. Это выбор каждого человека пристегиваться ему или нет , почему государство лезет в личный выбор, что все проблемы решены? И не надо аргументировать про как там. ЭТО личный выбор. А то от такой "заботы" штаны ушивать приходится.
А почему, если Закон Дарвина не сработает и Вы останетесь живы, но покалечены, я своими налогами должен оплачивать результат Вашей тупости- лечение и пребывание в больнице, Вашу пенсию по инвалидности и пр. льготы??? Мне больше денег некуда девать, или для них нет лучшего применения???
Если бы украинские водители и пассажиры пристегивались сами (а исследование говорит, что таких всего 23%), может быть полиция и не тратила бы столько времени на расследование фактов смертей и тяжелых увечий на дорогах, а занималась бы более полезной деятельностью, к которой камикадзы здесь так призывают
fasser написав:выжившему водителю вероятно светит УД по причине наличия трупа.
а если водитель сам в авто ?
Еще раз. Водитель А не пристегнулся, сам в машине Водитель Б пристегнулося, сам в машине ДТП Водитель А умер. Водитель Б живой. У водителя Б очень большие проблемы.
Уж сильно надумано. Не нарушай правила и не будешь виноват, пофиг кто и где там самоубился. Единственный момент - это увечия которые потом будут лечить за счет бюджета. Но это можно решить страховкой, не пристегнулся - страховка не нействует.