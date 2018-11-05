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Поліція почала ретельніше
ловити водіїв, що не...

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:04

Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не...

Пропонуємо до обговорення:
По це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Дивися повний текст Поліція почала ретельніше ловити водіїв, що не використовують ремені безпеки.
R2
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