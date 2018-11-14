|
|
У "Чорноморському пароплавстві" виявили схему...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція встановила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" і шляхи виведення її активів.
Дивися повний текст У \"Чорноморському пароплавстві\" виявили схему розкрадання десятків мільйонів доларів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85614
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:14
Браво.. так быстро у нас все расследуется.
-
magneet
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 15.02.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:54
magneet написав:
Браво.. так быстро у нас все расследуется.
Помоги сделать быстрее, или хотябы поддержи тех кто что-то начал расследовать, а не зрадофиль.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему