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У "Чорноморському
пароплавстві" виявили схему...

У "Чорноморському пароплавстві" виявили схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:14

У "Чорноморському пароплавстві" виявили схему...

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція встановила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" і шляхи виведення її активів.

Дивися повний текст У \"Чорноморському пароплавстві\" виявили схему розкрадання десятків мільйонів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:14

Браво.. так быстро у нас все расследуется.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:54

  magneet написав:Браво.. так быстро у нас все расследуется.

Помоги сделать быстрее, или хотябы поддержи тех кто что-то начал расследовать, а не зрадофиль.
locustsucol
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