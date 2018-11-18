За останні 20 років світова економіка пережила три кризи
Дивися повний текст Долар по 40. На що буде схожа наступна економічна криза.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04
Долар по 40. На що буде схожа наступна економічна криза
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Дивися повний текст Долар по 40. На що буде схожа наступна економічна криза.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:50
Это все макроекономические показатели, которые повлияют во всем мире. У нас же внутри страны очень весомым аргументом в формировании курса является - политика. К выборам в 2019 году Доллар отреагирует в любом случае. Как правило, в идеале, он откатится назад до выборов и подымется после них.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:08
Зачем пугать людей и пугаться самим? Ничего драматического ни перед выборами, ни после них с курсом не будет. По одной простой причине - пока государство занимает на внутреннем рынке гривну под 19% годовых, вся избыточная ликвидность уходит и будет продолжать уходить на долговой, а не валютный рынок.
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