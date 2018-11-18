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Долар по 40. На що буде схожа
наступна економічна криза

Долар по 40. На що буде схожа наступна економічна криза
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04

Долар по 40. На що буде схожа наступна економічна криза

Пропонуємо до обговорення:
За останні 20 років світова економіка пережила три кризи

Дивися повний текст Долар по 40. На що буде схожа наступна економічна криза.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04

Дуже цікаво. Д'якую авторові.
kwr
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:50

Это все макроекономические показатели, которые повлияют во всем мире. У нас же внутри страны очень весомым аргументом в формировании курса является - политика. К выборам в 2019 году Доллар отреагирует в любом случае. Как правило, в идеале, он откатится назад до выборов и подымется после них.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:08

  KULANDALE написав:Это все макроекономические показатели, которые повлияют во всем мире. У нас же внутри страны очень весомым аргументом в формировании курса является - политика. К выборам в 2019 году Доллар отреагирует в любом случае. Как правило, в идеале, он откатится назад до выборов и подымется после них.

Зачем пугать людей и пугаться самим? Ничего драматического ни перед выборами, ни после них с курсом не будет. По одной простой причине - пока государство занимает на внутреннем рынке гривну под 19% годовых, вся избыточная ликвидность уходит и будет продолжать уходить на долговой, а не валютный рынок.
Волгарь
 
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