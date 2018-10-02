Центральним банкам світу слід вивчити питання про емісію цифрових валют, щоб компенсувати зниження використання готівки.
Дивися повний текст Центробанкам світу час задуматися про випуск цифрових валют – МВФ.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:15
Центробанкам світу час задуматися про випуск цифрових...
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Дивися повний текст Центробанкам світу час задуматися про випуск цифрових валют – МВФ.
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:15
Гон какой-то. Теперь понятен прошлогодний рост битка. Ввиду исчерпания всех инструментов одурачивания люда правительства и центробанки решили создать откровенну. финансовую пирамиду и накрутить ее с печатного станка, чтоб как всегда меньшинство сделало большие деньги с большей частью инсайдеров, а большинство только потеряло.
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