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Кличко провів огляд нового електрофільтру на Дарницькій ТЕЦ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:28
Пропонуємо до обговорення:
У Києві на Дарницькій ТЕЦ встановили новий фільтр, що дозволить знизити рівень шкідливих викидів в 30 разів.
Дивися повний текст Кличко провів огляд нового електрофільтру на Дарницькій ТЕЦ
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:28
Ну да, это и есть работа мэра. Достал этот пиар.
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Чет 01 лис, 2018 17:39
p_a_l