5 компаній будівельної галузі виплачують працівникам заробітну плату в розмірі 4-7 тисяч гривень.
Дивися повний текст У податковій розповіли, які будівельні компанії платять \"сіру\" зарплатню (інфографіка).
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:39
У податковій розповіли, які будівельні компанії платять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій розповіли, які будівельні компанії платять \"сіру\" зарплатню (інфографіка).
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:39
Клоуны (минздох)... И что они с этим сделают? Ничего.
Введите всеобщее декларирование расходов а не доходов, тогда и будет толк. Не будет смысла утаивать доходы.
Вот только начать нужно с чиновников и депутатов, например.
Но они этого не сделают, все это прекрасно понимают.
Так что клоунада продолжиться.
Додано: Сер 14 лис, 2018 13:41
Странно, что нет рейтинга средней выплаты пенсионерам...
Вот было бы любопытно посмотреть на эти миллионы!
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:02
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03
Начал действовать закон, за такие штуки сейчас нехило штрафуют за каждое рабочее место с серой запрлатой. В строительстве єто сделать проще всего как раз.
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