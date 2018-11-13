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У податковій розповіли, які
будівельні компанії платять...

У податковій розповіли, які будівельні компанії платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:39

У податковій розповіли, які будівельні компанії платять...

Пропонуємо до обговорення:
5 компаній будівельної галузі виплачують працівникам заробітну плату в розмірі 4-7 тисяч гривень.

Дивися повний текст У податковій розповіли, які будівельні компанії платять \"сіру\" зарплатню (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:02

  magneet написав:Странно, что нет рейтинга средней выплаты пенсионерам...
Вот было бы любопытно посмотреть на эти миллионы!

Эти данные открыты уже 4 года. Максимальная пенсия у бывших пилотов, примерно 30-40 тыс грн.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03

  se64plus написав:Клоуны (минздох)... И что они с этим сделают? Ничего.
Введите всеобщее декларирование расходов а не доходов, тогда и будет толк. Не будет смысла утаивать доходы.
Вот только начать нужно с чиновников и депутатов, например.
Но они этого не сделают, все это прекрасно понимают.
Так что клоунада продолжиться.

Начал действовать закон, за такие штуки сейчас нехило штрафуют за каждое рабочее место с серой запрлатой. В строительстве єто сделать проще всего как раз.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:14

Re: У податковій розповіли, які будівельні компанії платять.

Т. е. если зарплата твоего работника ниже средней по тому же направлению, значит ты злодий?
По ЗЖБК N1 я точно знаю что зарплаты там мизирные, и квартиры по ценам доступные.
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