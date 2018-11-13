5 компаній будівельної галузі виплачують працівникам заробітну плату в розмірі 4-7 тисяч гривень.
Дивися повний текст У податковій розповіли, які будівельні компанії платять \"сіру\" зарплатню (інфографіка).
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:39
У податковій розповіли, які будівельні компанії платять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій розповіли, які будівельні компанії платять \"сіру\" зарплатню (інфографіка).
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:02
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03
Начал действовать закон, за такие штуки сейчас нехило штрафуют за каждое рабочее место с серой запрлатой. В строительстве єто сделать проще всего как раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:14
Re: У податковій розповіли, які будівельні компанії платять.
Т. е. если зарплата твоего работника ниже средней по тому же направлению, значит ты злодий?
По ЗЖБК N1 я точно знаю что зарплаты там мизирные, и квартиры по ценам доступные.
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