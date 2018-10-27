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Wizz Air відкриває
нові напрямки з України

Wizz Air відкриває нові напрямки з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:25

Wizz Air відкриває нові напрямки з України

Пропонуємо до обговорення:
Wizz Air відкриє до кінця року три нові рейси з України.

Дивися повний текст Wizz Air відкриває нові напрямки з України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:25

москали писали статью чтоли? ИЗ Украины, а не "с"!
oleg_fist
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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