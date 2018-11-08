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Гройсман пропонує передати
державні ТЕЦ місцевій владі

Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:55

Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі (ТЕЦ).

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