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Гройсман пропонує передати
державні ТЕЦ місцевій владі

Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:55

Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі (ТЕЦ).

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Передавать хотят с долгами или без?
heavensfeel
 
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Схема простая : сначала местным властям. Местные власти в аренду частным предпринимателям, а те со временем их приватизируют за копейки. А затем их обратно государство национализирует :)
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50

  -Segey- написав:Схема простая : сначала местным властям. Местные власти в аренду частным предпринимателям, а те со временем их приватизируют за копейки. А затем их обратно государство национализирует :)

Не виходить так просто тасувати колоду - немає дурних брати борги на себе. Кияни вже відчули на власній шкурі. :)
Тому відключали і будуть відключати - капіталізьм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Грося, кто ж возьмёт устаревшие ТЭЦ с долгами?
Али платить за них пустой госбюджет не позволяет?
Сегодня пробили очередное дно: в Шевченковском районе Киева уже 2 недели еле теплые батареи. В квартирах дубарь, градусов 17-18.
priem_metalla86
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