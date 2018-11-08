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Гройсман пропонує передати
державні ТЕЦ місцевій владі

Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:55

Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі (ТЕЦ).

Дивися повний текст Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі.
R2
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Передавать хотят с долгами или без?
heavensfeel
 
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Схема простая : сначала местным властям. Местные власти в аренду частным предпринимателям, а те со временем их приватизируют за копейки. А затем их обратно государство национализирует :)
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50

  -Segey- написав:Схема простая : сначала местным властям. Местные власти в аренду частным предпринимателям, а те со временем их приватизируют за копейки. А затем их обратно государство национализирует :)

Не виходить так просто тасувати колоду - немає дурних брати борги на себе. Кияни вже відчули на власній шкурі. :)
Тому відключали і будуть відключати - капіталізьм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:44

Грося, кто ж возьмёт устаревшие ТЭЦ с долгами?
Али платить за них пустой госбюджет не позволяет?
Сегодня пробили очередное дно: в Шевченковском районе Киева уже 2 недели еле теплые батареи. В квартирах дубарь, градусов 17-18.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 04:23

Re: Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі

Денис Казанский:

В новостях пишут о проблемах с отоплением по стране. В Шепетовке, Смеле местные власти объявили чрезвычайное положение, люди перекрывают дороги, грозят массовыми акциями неповиновения, если отопление не включат в ближайшее время.

Решил больше узнать о ситуации в Смеле. Нагуглил статью, дочитал до половины и только тогда заметил, что эта статья написана год назад. То есть, в 2017 году в Смеле и Шепетовке было тоже самое. И в позапрошлом году тоже. Реально какой-то отопительный день сурка. Вот почитайте.

https://hromadske.ck.ua/chomu-merzne-sm ... o-za-tsym-…/

Про Смелу можно снимать сериал. Каждый год случается одна и та же проблема, и все повторяется. Люди угрожают перекрыть трассы, местная власть говорит, винит во всем компанию-поставщика, а центральная власть обещает вмешаться, разобраться и наказать виновных. В итоге все заканчивается тем, что отопление все же включают, и ситуация утихает ровно на год, до следующего раза.

Весь этот год никто, разумеется, не думает ничего решать. Люди расходятся по домам, долги никто не погашает, политики-популисты забывают про Смелу до следующего отопительного сезона. А потом все начинается сначала. Заколдованный круг абсурда.

На самом деле суть проблемы в Шепетовке и Смеле одна. До недавнего времени поставками газа потребителям в этих городах несколько лет занимался один и тот же поставщик, который зарегистрировал в Смеле компанию "Смілаенергоінвест", а в Шепетовке - "Шепетівкаенергоінвест". Все это время люди исправно платили этим компаниям за газ, но они в свою очередь с "Нафтогазом" не рассчитывались. То есть, говоря попросту, деньги осели где-то на счетах у посредника и потерялись по дороге.

В прошлом году, когда Смела и Шепетовка в очередной раз остались без отопления, владельца компаний "Смілаенергоінвест" и "Шепетівкаенергоінвест" Андрея Карпенко обвинили в присвоении средств потребителей и арестовали.
Но вскоре народный депутат Иван Фурсин, который является бизнес-партнером Левочкина и Фирташа, взял Карпенко на поруки и вытянул его из СИЗО.


https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/8/7164813/

И вот прошел год, пропавшие деньги потребителей так и не вернули, Карпенко не осужден, отопления снова нет, и теперь, скорее всего, долги Смелы будут покрывать из бюджета, чтобы люди просто не замерзли в своих квартирах. То есть, за воровские схемы команды Фирташа опять заплатят граждане Украины.

Ситуация на самом деле банальная, но при этом власти всех уровней демонстрирует полную беспомощность и неспособность ее решить. Ворюга, связанный с Фирташем, кинул два города на деньги, украл десятки миллионов гривен, и никто не может ему ничего за это сделать. Ситуация возникла еще в прошлом году, и никто ЦЕЛЫЙ ГОД не озаботился тем, чтобы решить ее ДО наступления отопительного сезона. Тянули до последнего, прекрасно понимая, что случится в конце. Дотянули до скандала. И теперь предсказуемая кульминация - в Смелу едет Юлия Владимировна, которая будет радостно пиариться на ситуации, набирать рейтинг и рассказывать про "зубожиння, геноцид и террор холодом". Уж она-то выжмет из ситуации все, что только можно.

А в АП потом будут чесать репу и непонимающе вопрошать, почему у Порошенко такой низкий рейтинг, а Тимошенко уходит в отрыв. Сами же создают райские условия для популистов, а затем пишут, что "народ плохой".
galex
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