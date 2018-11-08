Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі

Додано: Чет 15 лис, 2018 04:23

Но вскоре народный депутат Иван Фурсин, который является бизнес-партнером Левочкина и Фирташа, взял Карпенко на поруки и вытянул его из СИЗО.

Денис Казанский:В новостях пишут о проблемах с отоплением по стране. В Шепетовке, Смеле местные власти объявили чрезвычайное положение, люди перекрывают дороги, грозят массовыми акциями неповиновения, если отопление не включат в ближайшее время.Решил больше узнать о ситуации в Смеле. Нагуглил статью, дочитал до половины и только тогда заметил, что эта статья написана год назад.…/Про Смелу можно снимать сериал. Каждый год случается одна и та же проблема, и все повторяется. Люди угрожают перекрыть трассы, местная власть говорит, винит во всем компанию-поставщика, а центральная власть обещает вмешаться, разобраться и наказать виновных. В итоге все заканчивается тем, что отопление все же включают, и ситуация утихает ровно на год, до следующего раза.Весь этот год никто, разумеется, не думает ничего решать. Люди расходятся по домам, долги никто не погашает, политики-популисты забывают про Смелу до следующего отопительного сезона. А потом все начинается сначала. Заколдованный круг абсурда.На самом деле суть проблемы в Шепетовке и Смеле одна.То есть, говоря попросту, деньги осели где-то на счетах у посредника и потерялись по дороге.В прошлом году, когда Смела и Шепетовка в очередной раз остались без отопления, владельца компаний "Смілаенергоінвест" и "Шепетівкаенергоінвест" Андрея Карпенко обвинили в присвоении средств потребителей и арестовали.И вот прошел год, пропавшие деньги потребителей так и не вернули, Карпенко не осужден, отопления снова нет,Ситуация на самом деле банальная, но при этом власти всех уровней демонстрирует полную беспомощность и неспособность ее решить.Ситуация возникла еще в прошлом году, и никто ЦЕЛЫЙ ГОД не озаботился тем, чтобы решить ее ДО наступления отопительного сезона. Тянули до последнего, прекрасно понимая, что случится в конце. Дотянули до скандала.Уж она-то выжмет из ситуации все, что только можно.А в АП потом будут чесать репу и непонимающе вопрошать, почему у Порошенко такой низкий рейтинг, а Тимошенко уходит в отрыв. Сами же создают райские условия для популистов, а затем пишут, что "народ плохой".