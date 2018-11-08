Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі (ТЕЦ).
Дивися повний текст Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:55
Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі.
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:40
Схема простая : сначала местным властям. Местные власти в аренду частным предпринимателям, а те со временем их приватизируют за копейки. А затем их обратно государство национализирует :)
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:50
Не виходить так просто тасувати колоду - немає дурних брати борги на себе. Кияни вже відчули на власній шкурі.
Тому відключали і будуть відключати - капіталізьм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:44
Грося, кто ж возьмёт устаревшие ТЭЦ с долгами?
Али платить за них пустой госбюджет не позволяет?
Сегодня пробили очередное дно: в Шевченковском районе Киева уже 2 недели еле теплые батареи. В квартирах дубарь, градусов 17-18.
Додано: Чет 15 лис, 2018 04:23
Re: Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
Денис Казанский:
В новостях пишут о проблемах с отоплением по стране. В Шепетовке, Смеле местные власти объявили чрезвычайное положение, люди перекрывают дороги, грозят массовыми акциями неповиновения, если отопление не включат в ближайшее время.
Решил больше узнать о ситуации в Смеле. Нагуглил статью, дочитал до половины и только тогда заметил, что эта статья написана год назад. То есть, в 2017 году в Смеле и Шепетовке было тоже самое. И в позапрошлом году тоже. Реально какой-то отопительный день сурка. Вот почитайте.
Про Смелу можно снимать сериал. Каждый год случается одна и та же проблема, и все повторяется. Люди угрожают перекрыть трассы, местная власть говорит, винит во всем компанию-поставщика, а центральная власть обещает вмешаться, разобраться и наказать виновных. В итоге все заканчивается тем, что отопление все же включают, и ситуация утихает ровно на год, до следующего раза.
Весь этот год никто, разумеется, не думает ничего решать. Люди расходятся по домам, долги никто не погашает, политики-популисты забывают про Смелу до следующего отопительного сезона. А потом все начинается сначала. Заколдованный круг абсурда.
На самом деле суть проблемы в Шепетовке и Смеле одна. До недавнего времени поставками газа потребителям в этих городах несколько лет занимался один и тот же поставщик, который зарегистрировал в Смеле компанию "Смілаенергоінвест", а в Шепетовке - "Шепетівкаенергоінвест". Все это время люди исправно платили этим компаниям за газ, но они в свою очередь с "Нафтогазом" не рассчитывались. То есть, говоря попросту, деньги осели где-то на счетах у посредника и потерялись по дороге.
В прошлом году, когда Смела и Шепетовка в очередной раз остались без отопления, владельца компаний "Смілаенергоінвест" и "Шепетівкаенергоінвест" Андрея Карпенко обвинили в присвоении средств потребителей и арестовали.
И вот прошел год, пропавшие деньги потребителей так и не вернули, Карпенко не осужден, отопления снова нет, и теперь, скорее всего, долги Смелы будут покрывать из бюджета, чтобы люди просто не замерзли в своих квартирах. То есть, за воровские схемы команды Фирташа опять заплатят граждане Украины.
Ситуация на самом деле банальная, но при этом власти всех уровней демонстрирует полную беспомощность и неспособность ее решить. Ворюга, связанный с Фирташем, кинул два города на деньги, украл десятки миллионов гривен, и никто не может ему ничего за это сделать. Ситуация возникла еще в прошлом году, и никто ЦЕЛЫЙ ГОД не озаботился тем, чтобы решить ее ДО наступления отопительного сезона. Тянули до последнего, прекрасно понимая, что случится в конце. Дотянули до скандала. И теперь предсказуемая кульминация - в Смелу едет Юлия Владимировна, которая будет радостно пиариться на ситуации, набирать рейтинг и рассказывать про "зубожиння, геноцид и террор холодом". Уж она-то выжмет из ситуации все, что только можно.
А в АП потом будут чесать репу и непонимающе вопрошать, почему у Порошенко такой низкий рейтинг, а Тимошенко уходит в отрыв. Сами же создают райские условия для популистов, а затем пишут, что "народ плохой".
Додано: Чет 15 лис, 2018 06:46
Re: Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі
Так устройте у себя в куеве ещё один майданчик, может потеплеет от бочек и шин. Да чтобы вы там с....и от мороза. Не бойтесь не умрете, у нас вообще в городе отопления нет и как-то живём, радуемся независимости, любовь к Украине нас греет.
Додано: Чет 15 лис, 2018 09:15
Британцям розкажіть про холоднечу в 17-18 градусів, Які сплять при 14-15. Щоправда румуни Вас зрозуміють.
Додано: Чет 15 лис, 2018 10:10
Сміла і Шепетівка - це радянське гетто.
В Смілі проблема не вирішується як мінімум з 2013 року. Мешканцям хочеться халявного тепла, а ще не хотілося зменшувати кількість медичних закладів і ліжко-місць, яка в 3-5 разів була вища за середньоукраїнську. А ще бунтували проти закриття шкіл, в яких навчалось по 100-120 учнів, при наповнюваності класів в Києві чи Дніпрі в 35-40 учнів.
На зараз 30% квартир в Смілі мають індивідуальне опалення, що робить централізоване опалення супердорогим і недоречним. Тепломережі в комунальній власності. Тариф занижений. Проплата мешканців навіть за цим заниженим тарифом не перевищує 70%.Тобто вони халявники і рагу.лі, які хочуть, щоб якісь "кияни" оплатили їх комуналку. А імпотентна місцева влада не може вчинити, як в Нікопольській агломерації (міста Нікополь, Марганець, Орджонікідзе Дніпропетровської області, населення понад 200 тис. жителів), в якій повністю перейшли на індивідуальне опалення і модульні котельні для бюджетних установ, надавши найбіднішій (а ще й в додаток і найхалявнішій) частині населення частину грошей на встановлення котлів з міських бюджетів.
Стосовно Шепетівки, то там вже половина людей встановила котли. Мерія не встигла вчасно підключити до модульних котелень навіть декілька шкіл і відправила дітей на позапланові канікули. Решта люмпену вимагає централізованого палення і не буде за нього платити. Тепломережі в концесії у приватника, по якій триває суд. Відповідно приватник націлений на заробляння грошей в свою кишеню. А лобуряки в міській раді не здатні запустити програму з повного переходу на індивідуальне опалення.
PS. Отак і буде: 1) популісти в місцевій владі нічого не будуть робити, адже мешканцям треба халява, а їм треба втриматись при владі. а ще краще переобиратись на новий термін, та й бюджет важко пиляти, коли вартість котла кожен перевірить, як у випадку з "пакунками малюка"; 2) у людей буде превалювати бажання халяви за рахунок когось, а не відповідальності за себе; 3) а в усьому буде винен Коболєв - бо він одержує "мільйони" зарплати.
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:10
Уровень амортизации, состояние, ремонты??? И вообще - это стратегические объекты!!!
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