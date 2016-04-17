Голова Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріа направив до Єврокомісії схвалений Радою міністрів проект бюджету країни на 2019 рік.
Дивися повний текст Італія не змінить бюджет, незважаючи на можливі санкції ЄС.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:20
Італія не змінить бюджет, незважаючи на можливі санкції ЄС
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Дивися повний текст Італія не змінить бюджет, незважаючи на можливі санкції ЄС.
Додано: Чет 15 лис, 2018 00:31
Так вот к чему они хотят вести штрафы для водителей... наполнение бюджета...
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