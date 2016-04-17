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Італія не змінить бюджет,
незважаючи на можливі санкції ЄС

Італія не змінить бюджет, незважаючи на можливі санкції ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:20

Італія не змінить бюджет, незважаючи на можливі санкції ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Голова Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріа направив до Єврокомісії схвалений Радою міністрів проект бюджету країни на 2019 рік.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:31

Так вот к чему они хотят вести штрафы для водителей... наполнение бюджета...
JustAMan
 
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