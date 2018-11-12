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Мінфін залучив на ринку понад мільярд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 13 листопада на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 464,45 мільйона гривень і 20,74 мільйона доларів.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:41
у нас воруют... и нам же, то что у нас украли дают под проценты... и мы должны этому радоваться...
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paragermpara
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