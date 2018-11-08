В уряді пропонують підняти максимальний поріг з 15 до 25 мінімальних зарплат.
Дивися повний текст Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для великих зарплат.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:35
Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для великих зарплат.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:35
Да, не просто так сегодня снег )))
2-я здравая идея власти за день! Первая - штрафы за не пристегнутый ремень.
Давно уже нужно было отменить льготы по ЕСВ на высокие зарплаты!
Ведь по сути, это дотирование богатых за счет бедных - за тех, кто получает мало, работодатель платит больший % налогов, чем за тех, кто получает много.
А по совести, и по экономической целесообразности то должно быть совсем наоборот. Меньший доход должен облагаться меньшими налогами, больший - бОльшими.
Такая прогрессивная модель налогообложения применяется во всем цивилизованным мире, и является стандартом.
Удивляет только то, что предлагается опять полумер - верхнего предела для базы ЕСВ вообще не должно существовать!
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:45
zРадио.
Это сделано потому,что практически весь аппарат нахлебников поднял себе зарплаты свыше 200тыс. Поэтому и подняли порог до 104тыс.А коболевы,которые получают более миллиона вовсе будут платить меньше 1%.Правильно вы отметили "дотирование богатых за счет бедных".НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
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