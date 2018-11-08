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Кабмін пропонує змінити
систему нарахування ЄСВ для...

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:35

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді пропонують підняти максимальний поріг з 15 до 25 мінімальних зарплат.

Дивися повний текст Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для великих зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:35

Да, не просто так сегодня снег )))

2-я здравая идея власти за день! Первая - штрафы за не пристегнутый ремень.
Давно уже нужно было отменить льготы по ЕСВ на высокие зарплаты!

Ведь по сути, это дотирование богатых за счет бедных - за тех, кто получает мало, работодатель платит больший % налогов, чем за тех, кто получает много.

А по совести, и по экономической целесообразности то должно быть совсем наоборот. Меньший доход должен облагаться меньшими налогами, больший - бОльшими.

Такая прогрессивная модель налогообложения применяется во всем цивилизованным мире, и является стандартом.

Удивляет только то, что предлагается опять полумер - верхнего предела для базы ЕСВ вообще не должно существовать!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:45

zРадио.
Это сделано потому,что практически весь аппарат нахлебников поднял себе зарплаты свыше 200тыс. Поэтому и подняли порог до 104тыс.А коболевы,которые получают более миллиона вовсе будут платить меньше 1%.Правильно вы отметили "дотирование богатых за счет бедных".НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:55

Судя из прямого прочтения законопроекта ФОП даже с одним наемным работником должен будет платить ЕСВ за себя в два раза больше. Условно в ларьке торгует попеременно ФОП и один наемный. Выгодность наличия наемного работника в небольших городках снижается до нуля, проще уволить.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:59

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  zРадио написав:Ведь по сути, это дотирование богатых за счет бедных - за тех, кто получает мало, работодатель платит больший % налогов, чем за тех, кто получает много

как я понимаю, у обоих забирают процент с зарплаты, поэтому бедный платит намного меньше. А пенсию потом будут получать около-минимальной оба?
А в чем справедливость?
А то, что у некоторых чиновников огромные зарплаты и премии, то это совсем другой вопрос.
Zerg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32

Максимальною пенсию также поднимут в 2.5 раза? А то я просто как-то смысла не вижу от 104тыс платить 23тыс ЕСВ чтобы потом ограничится в 11тыс макс пенсии. Лимит 15 минималок был установлен одновременно с поднятием самой минималка и ограничением максимальной пенсии
dotster
 
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