В уряді пропонують підняти максимальний поріг з 15 до 25 мінімальних зарплат.
Дивися повний текст Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для великих зарплат.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:35
Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для великих зарплат.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:35
Да, не просто так сегодня снег )))
2-я здравая идея власти за день! Первая - штрафы за не пристегнутый ремень.
Давно уже нужно было отменить льготы по ЕСВ на высокие зарплаты!
Ведь по сути, это дотирование богатых за счет бедных - за тех, кто получает мало, работодатель платит больший % налогов, чем за тех, кто получает много.
А по совести, и по экономической целесообразности то должно быть совсем наоборот. Меньший доход должен облагаться меньшими налогами, больший - бОльшими.
Такая прогрессивная модель налогообложения применяется во всем цивилизованным мире, и является стандартом.
Удивляет только то, что предлагается опять полумер - верхнего предела для базы ЕСВ вообще не должно существовать!
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:45
zРадио.
Это сделано потому,что практически весь аппарат нахлебников поднял себе зарплаты свыше 200тыс. Поэтому и подняли порог до 104тыс.А коболевы,которые получают более миллиона вовсе будут платить меньше 1%.Правильно вы отметили "дотирование богатых за счет бедных".НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:55
Судя из прямого прочтения законопроекта ФОП даже с одним наемным работником должен будет платить ЕСВ за себя в два раза больше. Условно в ларьке торгует попеременно ФОП и один наемный. Выгодность наличия наемного работника в небольших городках снижается до нуля, проще уволить.
Додано: Сер 14 лис, 2018 19:59
Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
как я понимаю, у обоих забирают процент с зарплаты, поэтому бедный платит намного меньше. А пенсию потом будут получать около-минимальной оба?
А в чем справедливость?
А то, что у некоторых чиновников огромные зарплаты и премии, то это совсем другой вопрос.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32
Максимальною пенсию также поднимут в ~2раза? А то я просто как-то смысла не вижу от 104тыс платить 23тыс ЕСВ чтобы потом ограничится в 11тыс макс пенсии. Лимит 15 минималок был установлен одновременно с поднятием самой минималка и ограничением максимальной пенсии
Додано: Чет 15 лис, 2018 04:17
Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
это немножко спорно. если брать именно налоги, при равных ставках богатый заплатит в разы больше налогов, хотя инфраструктуру используют одинаково.
в цивилизованном мире таки да, деймствует схема как предложили вы, но работает чуть иначе.
в США, где я не был, но читал пол-статьи на Вики, и теперь на правах эксперта расскажу. [..табличка sarcasm..]
Суть в том, что от реальных доходов человек высчитывает расходы и уже с оставлегося - немалый налог. если чисто условно, один нищеброд, получает 20к в год. второй средний - 40к. третий обеспеченный 100к
соответственно первый почти все пишет на расходы, налогов почти нет.(там еще показывали абсолютно легальные расчеты как можно вообще в плюс выйти по налогам).
второй - половину списывает, с остальных 20 налог.
третьему лупят уже с 80к.
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