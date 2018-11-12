Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Чет 15 лис, 2018 04:17

zРадио написав: А по совести, и по экономической целесообразности то должно быть совсем наоборот. Меньший доход должен облагаться меньшими налогами, больший - бОльшими. А по совести, и по экономической целесообразности то должно быть совсем наоборот. Меньший доход должен облагаться меньшими налогами, больший - бОльшими.

это немножко спорно. если брать именно налоги, при равных ставках богатый заплатит в разы больше налогов, хотя инфраструктуру используют одинаково.в цивилизованном мире таки да, деймствует схема как предложили вы, но работает чуть иначе.в США, где я не был, но читал пол-статьи на Вики, и теперь на правах эксперта расскажу. [..табличка sarcasm..]Суть в том, что от реальных доходов человек высчитывает расходы и уже с оставлегося - немалый налог. если чисто условно, один нищеброд, получает 20к в год. второй средний - 40к. третий обеспеченный 100ксоответственно первый почти все пишет на расходы, налогов почти нет.(там еще показывали абсолютно легальные расчеты как можно вообще в плюс выйти по налогам).второй - половину списывает, с остальных 20 налог.третьему лупят уже с 80к.