Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

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И вот как теперь это соотносится с предыдущим понижением ЕСВ? Как по мне это все PR.
Зато как можно перед выборами красиво рассказать: мы начали собирать больше налогов с богатых.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:06
+1
И вот как теперь это соотносится с предыдущим понижением ЕСВ? Как по мне это все PR.
Зато как можно перед выборами красиво рассказать: мы начали собирать больше налогов с богатых.
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