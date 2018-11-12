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Кабмін пропонує змінити
систему нарахування ЄСВ для...

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:06

  dotster написав:Максимальною пенсию также поднимут в ~2раза? А то я просто как-то смысла не вижу от 104тыс платить 23тыс ЕСВ чтобы потом ограничится в 11тыс макс пенсии. Лимит 15 минималок был установлен одновременно с поднятием самой минималка и ограничением максимальной пенсии


+1
И вот как теперь это соотносится с предыдущим понижением ЕСВ? Как по мне это все PR.
Зато как можно перед выборами красиво рассказать: мы начали собирать больше налогов с богатых.
coulthard
 
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