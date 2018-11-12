Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

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И вот как теперь это соотносится с предыдущим понижением ЕСВ? Как по мне это все PR.
Зато как можно перед выборами красиво рассказать: мы начали собирать больше налогов с богатых.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:06
+1
И вот как теперь это соотносится с предыдущим понижением ЕСВ? Как по мне это все PR.
Зато как можно перед выборами красиво рассказать: мы начали собирать больше налогов с богатых.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:44
Так их и увольняют. А нам чешут количество штрафов и выведение на белую зарплату. Если бы у меня были работники в конвертах и я за каждого заплатил штраф 111 штук, то эти работники после штрафов уже у меня не работали.
Сейчас такая дуристика происходит что на голову не налазит. Штрафуют предпринимателя по продажам дверей за то что он нанимает на рынке грузчика с тачкой для доставки этой двери до машины. Типа неофициальный работник. И тут же этого самого грузчика прибирают к рукам за то что не оплачивает налоги, типа как предпринимательская деятельность - предоставление услуг. Так им нужно как батюшкам или крестик снять, или трусы надеть. Смех смехом, но таксистам теперь стремно проститутку на дом привезти к клиенту, повяжут и скажут что сутенер.
Теперь можно хватать каждого раздающего рекламу у метро за руку и тащить в налоговую. Потому что в основном их никто не оформляет. Бред полнейший.
Теперь стремно продавать выключатели или люстры и на вопрос клиента - А нет случайно электрика по монтажу?- кого то рекомендовать. Повяжут за конвертную зарплату.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:49
Предприниматель имеющий до 10 наемных рабочих. Чем не директор?
Сейчас нанял носильщика и ты уже директор, раньше баринами называли. Только деньги плати.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:54
Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник?
Кто больше урабатывается за свой рабочий день?
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:08
Я вообще против ограничения пенсии, я плачу достаточно большие налоги!!!
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:15
Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
При чем тут налоги, тут речь о ЕСВ
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:26
Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
Это возможно, если есть прямые показания грузчика - его заявление. Инструктировать нужно своих грузчиков - что отвечать и где подписывать. А то так и за повара в ресторане оплатите 100 тысяч за не принятого на работу))))
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:57
Причем чинуши к налогам ? За них платят налогоплательщики. Налоги с их зарплат просто возвращаются в корыто, откуда им потом начисляют зарплату.
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