Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Чет 15 лис, 2018 13:44

freeze написав: Судя из прямого прочтения законопроекта ФОП даже с одним наемным работником должен будет платить ЕСВ за себя в два раза больше. Условно в ларьке торгует попеременно ФОП и один наемный. Выгодность наличия наемного работника в небольших городках снижается до нуля, проще уволить. Судя из прямого прочтения законопроекта ФОП даже с одним наемным работником должен будет платить ЕСВ за себя в два раза больше. Условно в ларьке торгует попеременно ФОП и один наемный. Выгодность наличия наемного работника в небольших городках снижается до нуля, проще уволить.

Так их и увольняют. А нам чешут количество штрафов и выведение на белую зарплату. Если бы у меня были работники в конвертах и я за каждого заплатил штраф 111 штук, то эти работники после штрафов уже у меня не работали.Сейчас такая дуристика происходит что на голову не налазит. Штрафуют предпринимателя по продажам дверей за то что он нанимает на рынке грузчика с тачкой для доставки этой двери до машины. Типа неофициальный работник. И тут же этого самого грузчика прибирают к рукам за то что не оплачивает налоги, типа как предпринимательская деятельность - предоставление услуг. Так им нужно как батюшкам или крестик снять, или трусы надеть. Смех смехом, но таксистам теперь стремно проститутку на дом привезти к клиенту, повяжут и скажут что сутенер.Теперь можно хватать каждого раздающего рекламу у метро за руку и тащить в налоговую. Потому что в основном их никто не оформляет. Бред полнейший.Теперь стремно продавать выключатели или люстры и на вопрос клиента - А нет случайно электрика по монтажу?- кого то рекомендовать. Повяжут за конвертную зарплату.