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Кабмін пропонує змінити
систему нарахування ЄСВ для...

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:06

  dotster написав:Максимальною пенсию также поднимут в ~2раза? А то я просто как-то смысла не вижу от 104тыс платить 23тыс ЕСВ чтобы потом ограничится в 11тыс макс пенсии. Лимит 15 минималок был установлен одновременно с поднятием самой минималка и ограничением максимальной пенсии


+1
И вот как теперь это соотносится с предыдущим понижением ЕСВ? Как по мне это все PR.
Зато как можно перед выборами красиво рассказать: мы начали собирать больше налогов с богатых.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:44

  freeze написав:Судя из прямого прочтения законопроекта ФОП даже с одним наемным работником должен будет платить ЕСВ за себя в два раза больше. Условно в ларьке торгует попеременно ФОП и один наемный. Выгодность наличия наемного работника в небольших городках снижается до нуля, проще уволить.

Так их и увольняют. А нам чешут количество штрафов и выведение на белую зарплату. Если бы у меня были работники в конвертах и я за каждого заплатил штраф 111 штук, то эти работники после штрафов уже у меня не работали.

Сейчас такая дуристика происходит что на голову не налазит. Штрафуют предпринимателя по продажам дверей за то что он нанимает на рынке грузчика с тачкой для доставки этой двери до машины. Типа неофициальный работник. И тут же этого самого грузчика прибирают к рукам за то что не оплачивает налоги, типа как предпринимательская деятельность - предоставление услуг. Так им нужно как батюшкам или крестик снять, или трусы надеть. Смех смехом, но таксистам теперь стремно проститутку на дом привезти к клиенту, повяжут и скажут что сутенер. :D
Теперь можно хватать каждого раздающего рекламу у метро за руку и тащить в налоговую. Потому что в основном их никто не оформляет. Бред полнейший.
Теперь стремно продавать выключатели или люстры и на вопрос клиента - А нет случайно электрика по монтажу?- кого то рекомендовать. Повяжут за конвертную зарплату.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:49

  freeze написав:
  Nanet написав:Сйчас ФОП-директор выписвает на себя зарплату по максимуму и платит ЕСВ по минимуму с 15 минималок.


А что это такое ФОП-директор ?

Предприниматель имеющий до 10 наемных рабочих. Чем не директор?
Сейчас нанял носильщика и ты уже директор, раньше баринами называли. Только деньги плати.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:54

  Nickoss1 написав: А так смысла нет - платить налоги со своей большой з/п не только на свою пенсию, а ещё и на пенсию для 3-4 х пересичных бездельников с минималками ?

Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник?
Кто больше урабатывается за свой рабочий день?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:08

Я вообще против ограничения пенсии, я плачу достаточно большие налоги!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:15

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

сова написав:Я вообще против ограничения пенсии, я плачу достаточно большие налоги!!!
При чем тут налоги, тут речь о ЕСВ
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:26

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  p_a_l написав:Штрафуют предпринимателя по продажам дверей за то что он нанимает на рынке грузчика с тачкой для доставки этой двери до машины

Это возможно, если есть прямые показания грузчика - его заявление. Инструктировать нужно своих грузчиков - что отвечать и где подписывать. А то так и за повара в ресторане оплатите 100 тысяч за не принятого на работу))))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:57

  p_a_l написав:
  Nickoss1 написав: А так смысла нет - платить налоги со своей большой з/п не только на свою пенсию, а ещё и на пенсию для 3-4 х пересичных бездельников с минималками ?

Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник?
Кто больше урабатывается за свой рабочий день?

Причем чинуши к налогам ? За них платят налогоплательщики. Налоги с их зарплат просто возвращаются в корыто, откуда им потом начисляют зарплату.
ssnet
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