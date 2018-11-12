Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

p_a_l написав:
Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник?
Кто больше урабатывается за свой рабочий день?
работа не определяется количеством пота в одежде или просиженными ж_почасами в кресле. она определяется результатом.
в случае умственного труда один человек за полдня на расслабоне, околачивая груши и попинывая другие предметы, может сделать в несколько раз больше, чем другой - за 12 часов.
и этот попиныватель справедливо получит зарплату гораздо выше второго. хоть уработался и второй.
вот как раз в тему тезис демсокиры:
- что вы можете предложить простым людям?
- посоветовать усложняться