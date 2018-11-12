Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:50

  p_a_l написав:
  Nickoss1 написав: А так смысла нет - платить налоги со своей большой з/п не только на свою пенсию, а ещё и на пенсию для 3-4 х пересичных бездельников с минималками ?

Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник?
Кто больше урабатывается за свой рабочий день?


работа не определяется количеством пота в одежде или просиженными ж_почасами в кресле. она определяется результатом.

в случае умственного труда один человек за полдня на расслабоне, околачивая груши и попинывая другие предметы, может сделать в несколько раз больше, чем другой - за 12 часов.

и этот попиныватель справедливо получит зарплату гораздо выше второго. хоть уработался и второй.

вот как раз в тему тезис демсокиры:
- что вы можете предложить простым людям?
- посоветовать усложняться
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:54

  сова написав:Я вообще против ограничения пенсии, я плачу достаточно большие налоги!!!


проблема в том, что если 20-го числа возле ощадбанка в толпе пенсионеров сказать "у меня пенсия 11 тысяч и я недоволен! я хочу чтобы ее не ограничивали"
то спасет только то, что пенсионеры неважно бегают ))

а так вообще я с вами согласен.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:23

  Kudrjavuy написав:Суть этих дрязг такова:
1. Существует достаточное количество высококвалифицированных работников, которые по совместительству и за счёт сверхэксплуатации получают достаточную З/П.
2. Вопрос упёрся из-за представителей кукловодов утративших рамсы.
3. в случае введения ограничительных мер пострадают в первую очередь те, кто много и честно работает.
4. Выход: ограничение разницы тарификации по аналогу стан севера Европы. Между максимальной и минимальной З/П в одной отрасли коэф соотношения не более чем 1:20.
5. В случае принятия такого коэф вопрос о любом кидалове переходит в уголовную плоскость.(в нашем случае эти статьи декриминализированы)

Всё остальное "фонарь", рассчитанный на то, что бы кинуть на бабки ишаков, что 24 часа в сутки, в прямом смысле слова - работают и пытаются хоть что-то честно заработать.



вы все-таки реально какие-то оторванные от реальности вещи говорите

высококвалифицированный работник получает большую зарплату именно за счет квалификации. совмещать и сверхэксплуатироваться ему совсем не обязательно. чаще наоборот - если денег более-менее на все хватает, приходит более осознанное понимание что люди живут не ради работы и больше ценится свободное время.

учитывая что растет база но снижается процент, еще неизвестно, как изменится сумма уплачиваемых налогов. но в целом, если человеку, который получая 5 тысяч, одну отдает налогов, увеличить эту отдаваемую сумму на 20%, то он пострадает больше, чем человек, получающий 50 тыс и отдающий 10 тыс.

по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди.
по сути это просто приглашение к тому, чтобы на ровном месте увести часть высоких зарплат в тень.
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