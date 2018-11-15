Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Чет 15 лис, 2018 20:23

Kudrjavuy написав: Суть этих дрязг такова:

1. Существует достаточное количество высококвалифицированных работников, которые по совместительству и за счёт сверхэксплуатации получают достаточную З/П.

2. Вопрос упёрся из-за представителей кукловодов утративших рамсы.

3. в случае введения ограничительных мер пострадают в первую очередь те, кто много и честно работает.

4. Выход: ограничение разницы тарификации по аналогу стан севера Европы. Между максимальной и минимальной З/П в одной отрасли коэф соотношения не более чем 1:20.

5. В случае принятия такого коэф вопрос о любом кидалове переходит в уголовную плоскость.(в нашем случае эти статьи декриминализированы)



Всё остальное "фонарь", рассчитанный на то, что бы кинуть на бабки ишаков, что 24 часа в сутки, в прямом смысле слова - работают и пытаются хоть что-то честно заработать. Суть этих дрязг такова:1. Существует достаточное количество высококвалифицированных работников, которые по совместительству и за счёт сверхэксплуатации получают достаточную З/П.2. Вопрос упёрся из-за представителей кукловодов утративших рамсы.3. в случае введения ограничительных мер пострадают в первую очередь те, кто много и честно работает.4. Выход: ограничение разницы тарификации по аналогу стан севера Европы. Между максимальной и минимальной З/П в одной отрасли коэф соотношения не более чем 1:20.5. В случае принятия такого коэф вопрос о любом кидалове переходит в уголовную плоскость.(в нашем случае эти статьи декриминализированы)Всё остальное "фонарь", рассчитанный на то, что бы кинуть на бабки ишаков, что 24 часа в сутки, в прямом смысле слова - работают и пытаются хоть что-то честно заработать.

вы все-таки реально какие-то оторванные от реальности вещи говоритевысококвалифицированный работник получает большую зарплату именно за счет квалификации. совмещать и сверхэксплуатироваться ему совсем не обязательно. чаще наоборот - если денег более-менее на все хватает, приходит более осознанное понимание что люди живут не ради работы и больше ценится свободное время.учитывая что растет база но снижается процент, еще неизвестно, как изменится сумма уплачиваемых налогов. но в целом, если человеку, который получая 5 тысяч, одну отдает налогов, увеличить эту отдаваемую сумму на 20%, то он пострадает больше, чем человек, получающий 50 тыс и отдающий 10 тыс.по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди.по сути это просто приглашение к тому, чтобы на ровном месте увести часть высоких зарплат в тень.