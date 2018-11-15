Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

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Nickoss1 написав: А так смысла нет - платить налоги со своей большой з/п не только на свою пенсию, а ещё и на пенсию для 3-4 х пересичных бездельников с минималками ?
Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник? Кто больше урабатывается за свой рабочий день?
работа не определяется количеством пота в одежде или просиженными ж_почасами в кресле. она определяется результатом.
в случае умственного труда один человек за полдня на расслабоне, околачивая груши и попинывая другие предметы, может сделать в несколько раз больше, чем другой - за 12 часов.
и этот попиныватель справедливо получит зарплату гораздо выше второго. хоть уработался и второй.
вот как раз в тему тезис демсокиры: - что вы можете предложить простым людям? - посоветовать усложняться
сова написав:Я вообще против ограничения пенсии, я плачу достаточно большие налоги!!!
проблема в том, что если 20-го числа возле ощадбанка в толпе пенсионеров сказать "у меня пенсия 11 тысяч и я недоволен! я хочу чтобы ее не ограничивали" то спасет только то, что пенсионеры неважно бегают ))
Kudrjavuy написав:Суть этих дрязг такова: 1. Существует достаточное количество высококвалифицированных работников, которые по совместительству и за счёт сверхэксплуатации получают достаточную З/П. 2. Вопрос упёрся из-за представителей кукловодов утративших рамсы. 3. в случае введения ограничительных мер пострадают в первую очередь те, кто много и честно работает. 4. Выход: ограничение разницы тарификации по аналогу стан севера Европы. Между максимальной и минимальной З/П в одной отрасли коэф соотношения не более чем 1:20. 5. В случае принятия такого коэф вопрос о любом кидалове переходит в уголовную плоскость.(в нашем случае эти статьи декриминализированы)
Всё остальное "фонарь", рассчитанный на то, что бы кинуть на бабки ишаков, что 24 часа в сутки, в прямом смысле слова - работают и пытаются хоть что-то честно заработать.
вы все-таки реально какие-то оторванные от реальности вещи говорите
высококвалифицированный работник получает большую зарплату именно за счет квалификации. совмещать и сверхэксплуатироваться ему совсем не обязательно. чаще наоборот - если денег более-менее на все хватает, приходит более осознанное понимание что люди живут не ради работы и больше ценится свободное время.
учитывая что растет база но снижается процент, еще неизвестно, как изменится сумма уплачиваемых налогов. но в целом, если человеку, который получая 5 тысяч, одну отдает налогов, увеличить эту отдаваемую сумму на 20%, то он пострадает больше, чем человек, получающий 50 тыс и отдающий 10 тыс.
по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди. по сути это просто приглашение к тому, чтобы на ровном месте увести часть высоких зарплат в тень.
galex написав:по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди.
На счет сложности найти толковых специалистов с Вами согласен. А по поводу возможности очень больших зарплат позволю усомниться. И дело тут не в совке. Увеличение зарплаты даже в два раза уже большой стимул. Получая в два раза большую зарплату человек зачастую имеет покупательной возможности гораздо больше чем в два раза (например: один сотрудник получает 250$, а второй 500$. после обязательных трат- коммуналка, еда, одежда, образование, ... - допустим, 200$, у первого останется на дополнительные потребности 50$, а у второго - 300$. итого уже разница в возможностях в шесть раз. что уж говорить при разнице зарплат в 10, 20, 100 и более раз - космос). У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному. Примеров много, хотя бы Нафтогаз руководство. И все это знают. И поэтому хорошо учится мало у кого возникает желание.
Согласен, что трудолюбие и квалификация должны достойно оплачиваться. Но ведь работа и уборщицы и дворника и сантехника и многих других низкоквалифицированных специальностей это тоже работа и ее кто то должен делать. Без этих работников вы со своими миллионами погрязнете в дерьме и хаосе. Уже сейчас найти толкового электрика, сантехника или плотника не просто. При очень большой дифференциации доходов и общей нищите низкооплачиваемые работы теряют смысл. Проще будет пойти к миллионеру, поставить ему на грудь утюг и спросить "где деньги?". К этому кстати и идет. Вспомните 90-е годы со средней зарплатой 10-15$.
Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.
Кузя написав:Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.
Возможно, имеет смысл ограничения в государственных предприятиях, бюджетных организациях. И то без фанатизма. Но ни в коем случае нет оснований лезть в частный бизнес. Хоть даже 1 к 100 или 1000. И даже если речь о возможных ограничениях в госструктурах и бюджетных организациях, то в ряде случаев оправдано и соотношение 1:100
Кузя написав: У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному. Примеров много, хотя бы Нафтогаз руководство. И все это знают. И поэтому хорошо учится мало у кого возникает желание.
Это мягко говоря не правда. При чем тут Нафтогаз. Вы отдельные случаи притягиваете за уши. Конечно, были есть и будут "по - родственному", но как правило те, кто зарабатывает больше действительно квалифицированнее, востребованнее, умеющие себя подать, умеющие работать с людьми, брать на себя ответственность. Правда, умение себя "дорого продать" нередко превалирует, но даже в этом случае есть и другие ценные качества
Кузя написав:Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.
Возможно, имеет смысл ограничения в государственных предприятиях, бюджетных организациях. И то без фанатизма. Но ни в коем случае нет оснований лезть в частный бизнес. Хоть даже 1 к 100 или 1000. И даже если речь о возможных ограничениях в госструктурах и бюджетных организациях, то в ряде случаев оправдано и соотношение 1:100
Верно. При этом должна быть прогрессивная шкала НДФЛ, или ЕСВ (лучше - НДФЛ), плюс эффективные налоги на роскошь. Прогрессия налога - тоже без фанатизма (верхняя ставка не выше 2х, чем нижняя)