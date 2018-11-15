Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Суб 17 лис, 2018 10:19

galex написав: по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди. по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди.

На счет сложности найти толковых специалистов с Вами согласен. А по поводу возможности очень больших зарплат позволю усомниться. И дело тут не в совке. Увеличение зарплаты даже в два раза уже большой стимул. Получая в два раза большую зарплату человек зачастую имеет покупательной возможности гораздо больше чем в два раза (например: один сотрудник получает 250$, а второй 500$. после обязательных трат- коммуналка, еда, одежда, образование, ... - допустим, 200$, у первого останется на дополнительные потребности 50$, а у второго - 300$. итого уже разница в возможностях в шесть раз. что уж говорить при разнице зарплат в 10, 20, 100 и более раз - космос). У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному. Примеров много, хотя бы Нафтогаз руководство. И все это знают. И поэтому хорошо учится мало у кого возникает желание.Согласен, что трудолюбие и квалификация должны достойно оплачиваться. Но ведь работа и уборщицы и дворника и сантехника и многих других низкоквалифицированных специальностей это тоже работа и ее кто то должен делать. Без этих работников вы со своими миллионами погрязнете в дерьме и хаосе. Уже сейчас найти толкового электрика, сантехника или плотника не просто. При очень большой дифференциации доходов и общей нищите низкооплачиваемые работы теряют смысл. Проще будет пойти к миллионеру, поставить ему на грудь утюг и спросить "где деньги?". К этому кстати и идет. Вспомните 90-е годы со средней зарплатой 10-15$.Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.