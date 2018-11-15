Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

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Nickoss1 написав: А так смысла нет - платить налоги со своей большой з/п не только на свою пенсию, а ещё и на пенсию для 3-4 х пересичных бездельников с минималками ?
Интересно. Есть чинуша типа Коболева и соответственно его зарплата. И есть копатель траншей под кабели с его минимальной зарплатой. Кто из них бездельник? Кто больше урабатывается за свой рабочий день?
работа не определяется количеством пота в одежде или просиженными ж_почасами в кресле. она определяется результатом.
в случае умственного труда один человек за полдня на расслабоне, околачивая груши и попинывая другие предметы, может сделать в несколько раз больше, чем другой - за 12 часов.
и этот попиныватель справедливо получит зарплату гораздо выше второго. хоть уработался и второй.
вот как раз в тему тезис демсокиры: - что вы можете предложить простым людям? - посоветовать усложняться
сова написав:Я вообще против ограничения пенсии, я плачу достаточно большие налоги!!!
проблема в том, что если 20-го числа возле ощадбанка в толпе пенсионеров сказать "у меня пенсия 11 тысяч и я недоволен! я хочу чтобы ее не ограничивали" то спасет только то, что пенсионеры неважно бегают ))
Kudrjavuy написав:Суть этих дрязг такова: 1. Существует достаточное количество высококвалифицированных работников, которые по совместительству и за счёт сверхэксплуатации получают достаточную З/П. 2. Вопрос упёрся из-за представителей кукловодов утративших рамсы. 3. в случае введения ограничительных мер пострадают в первую очередь те, кто много и честно работает. 4. Выход: ограничение разницы тарификации по аналогу стан севера Европы. Между максимальной и минимальной З/П в одной отрасли коэф соотношения не более чем 1:20. 5. В случае принятия такого коэф вопрос о любом кидалове переходит в уголовную плоскость.(в нашем случае эти статьи декриминализированы)
Всё остальное "фонарь", рассчитанный на то, что бы кинуть на бабки ишаков, что 24 часа в сутки, в прямом смысле слова - работают и пытаются хоть что-то честно заработать.
вы все-таки реально какие-то оторванные от реальности вещи говорите
высококвалифицированный работник получает большую зарплату именно за счет квалификации. совмещать и сверхэксплуатироваться ему совсем не обязательно. чаще наоборот - если денег более-менее на все хватает, приходит более осознанное понимание что люди живут не ради работы и больше ценится свободное время.
учитывая что растет база но снижается процент, еще неизвестно, как изменится сумма уплачиваемых налогов. но в целом, если человеку, который получая 5 тысяч, одну отдает налогов, увеличить эту отдаваемую сумму на 20%, то он пострадает больше, чем человек, получающий 50 тыс и отдающий 10 тыс.
по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди. по сути это просто приглашение к тому, чтобы на ровном месте увести часть высоких зарплат в тень.
galex написав:по поводу несустветицы с 1:20 это вообще какой-то совочек. а если в конторе несколько уборщиц на минималке, директор не может получать выше 2400$ ? а если он хочет 5000$ ? нужно всем поднимать чтоб не ниже 250$ ? в Украине, где низкоквалифицированных так много, что едут по соседям, а толковых спецов еще попробуй найди.
На счет сложности найти толковых специалистов с Вами согласен. А по поводу возможности очень больших зарплат позволю усомниться. И дело тут не в совке. Увеличение зарплаты даже в два раза уже большой стимул. Получая в два раза большую зарплату человек зачастую имеет покупательной возможности гораздо больше чем в два раза (например: один сотрудник получает 250$, а второй 500$. после обязательных трат- коммуналка, еда, одежда, образование, ... - допустим, 200$, у первого останется на дополнительные потребности 50$, а у второго - 300$. итого уже разница в возможностях в шесть раз. что уж говорить при разнице зарплат в 10, 20, 100 и более раз - космос). У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному. Примеров много, хотя бы Нафтогаз руководство. И все это знают. И поэтому хорошо учится мало у кого возникает желание.
Согласен, что трудолюбие и квалификация должны достойно оплачиваться. Но ведь работа и уборщицы и дворника и сантехника и многих других низкоквалифицированных специальностей это тоже работа и ее кто то должен делать. Без этих работников вы со своими миллионами погрязнете в дерьме и хаосе. Уже сейчас найти толкового электрика, сантехника или плотника не просто. При очень большой дифференциации доходов и общей нищите низкооплачиваемые работы теряют смысл. Проще будет пойти к миллионеру, поставить ему на грудь утюг и спросить "где деньги?". К этому кстати и идет. Вспомните 90-е годы со средней зарплатой 10-15$.
Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.
Кузя написав:Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.
Возможно, имеет смысл ограничения в государственных предприятиях, бюджетных организациях. И то без фанатизма. Но ни в коем случае нет оснований лезть в частный бизнес. Хоть даже 1 к 100 или 1000. И даже если речь о возможных ограничениях в госструктурах и бюджетных организациях, то в ряде случаев оправдано и соотношение 1:100
Кузя написав: У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному. Примеров много, хотя бы Нафтогаз руководство. И все это знают. И поэтому хорошо учится мало у кого возникает желание.
Это мягко говоря не правда. При чем тут Нафтогаз. Вы отдельные случаи притягиваете за уши. Конечно, были есть и будут "по - родственному", но как правило те, кто зарабатывает больше действительно квалифицированнее, востребованнее, умеющие себя подать, умеющие работать с людьми, брать на себя ответственность. Правда, умение себя "дорого продать" нередко превалирует, но даже в этом случае есть и другие ценные качества
Кузя написав:Поэтому считаю, что ограничение больших зарплат должно быть (ограничение либо конкретным соотношением либо прогрессивным налогом). Может не такое как при советах 1:4, но какое то разумное.
Возможно, имеет смысл ограничения в государственных предприятиях, бюджетных организациях. И то без фанатизма. Но ни в коем случае нет оснований лезть в частный бизнес. Хоть даже 1 к 100 или 1000. И даже если речь о возможных ограничениях в госструктурах и бюджетных организациях, то в ряде случаев оправдано и соотношение 1:100
Верно. При этом должна быть прогрессивная шкала НДФЛ, или ЕСВ (лучше - НДФЛ), плюс эффективные налоги на роскошь. Прогрессия налога - тоже без фанатизма (верхняя ставка не выше 2х, чем нижняя)
Faceless написав:Это мягко говоря не правда. При чем тут Нафтогаз. Вы отдельные случаи притягиваете за уши. Конечно, были есть и будут "по - родственному", но как правило те, кто зарабатывает больше действительно квалифицированнее, востребованнее, умеющие себя подать, умеющие работать с людьми, брать на себя ответственность. Правда, умение себя "дорого продать" нередко превалирует, но даже в этом случае есть и другие ценные качества
Не знаю как Вы, но я в госсекторе почти повсеместно вижу родственные связи, причем не только на самых высоких должностях, но на любом уровне. Так что это не отдельные случаи притянутые за уши. Объясните, почему не надо ограничивать доходы у частника, чем этот сектор отличается в этой части от государственного? Что бы кому то заплатить в 100 раз больше надо что бы эти деньги кто то заработал и им их не заплатили (в 100 раз больше один делать работы не может). Получается современная форма эксплуатации, приводящая в итоге к недовольству, неудовлетворенности и деструктивным процессам. Всем почему то хочется быть барином, что бы на него все работали. Однако здесь на форуме нет ни одного, кто бы в той или иной степени на кого нибудь не работал.
Faceless написав:Это мягко говоря не правда. При чем тут Нафтогаз. Вы отдельные случаи притягиваете за уши. Конечно, были есть и будут "по - родственному", но как правило те, кто зарабатывает больше действительно квалифицированнее, востребованнее, умеющие себя подать, умеющие работать с людьми, брать на себя ответственность. Правда, умение себя "дорого продать" нередко превалирует, но даже в этом случае есть и другие ценные качества
Не знаю как Вы, но я в госсекторе почти повсеместно вижу родственные связи, причем не только на самых высоких должностях, но на любом уровне. Так что это не отдельные случаи притянутые за уши.
А что, кроме госсектора жизни нет?
Кузя написав:Объясните, почему не надо ограничивать доходы у частника, чем этот сектор отличается в этой части от государственного? Что бы кому то заплатить в 100 раз больше надо что бы эти деньги кто то заработал и им их не заплатили (в 100 раз больше один делать работы не может). Получается современная форма эксплуатации, приводящая в итоге к недовольству, неудовлетворенности и деструктивным процессам. Всем почему то хочется быть барином, что бы на него все работали. Однако здесь на форуме нет ни одного, кто бы в той или иной степени на кого нибудь не работал.
Это договорные отношения работодателя и наемного работника. С какой стати в принципе в них лезть? Хочет - может всех до одного сотрудников сделать с одной должностью "специалист", но одному платить минималку, другому - сто минималок. Не работы в сто раз больше, а пользы в сто раз и даже больше - вполне может приносить. Польза как раз и оценивается в принесенной прибыли. Во-вторых, есть рынок труда. И он весьма конкурентный. Если некоторые специалисты достаточно редкие и востребованные, то и оцениваются дороже. Хоть и в сто раз.