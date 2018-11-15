Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

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Кузя написав:Объясните, почему не надо ограничивать доходы у частника, чем этот сектор отличается в этой части от государственного? Что бы кому то заплатить в 100 раз больше надо что бы эти деньги кто то заработал и им их не заплатили (в 100 раз больше один делать работы не может). Получается современная форма эксплуатации, приводящая в итоге к недовольству, неудовлетворенности и деструктивным процессам. Всем почему то хочется быть барином, что бы на него все работали. Однако здесь на форуме нет ни одного, кто бы в той или иной степени на кого нибудь не работал.
Это договорные отношения работодателя и наемного работника. С какой стати в принципе в них лезть? Хочет - может всех до одного сотрудников сделать с одной должностью "специалист", но одному платить минималку, другому - сто минималок. Не работы в сто раз больше, а пользы в сто раз и даже больше - вполне может приносить. Польза как раз и оценивается в принесенной прибыли. Во-вторых, есть рынок труда. И он весьма конкурентный. Если некоторые специалисты достаточно редкие и востребованные, то и оцениваются дороже. Хоть и в сто раз.
Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?
Кузя написав:Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?
Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить. В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой? Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков. При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией
Кузя написав:Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?
Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить. В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой? Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков. При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией
Я ни коим образом не за уравниловку или, как Вы сказали, шариковщину. Хотя я не понимаю, почему эффективность работника в госструктуре оценить нельзя, а в частной компании (не обязательно маленькой) можно и легко, а так же коррупция в госструктуре возможна, а в частной компании ни боже мой. Вы смотрите на вопрос с позиции работодателя. Попробуйте посмотреть с позиции работника и трудового законодательства. Хотите делать "подарки" каким то работникам, пожалуйста делайте, Ваше право. Но на то оно и государство, что бы собирать налоги. И с "подарков" налоги должны быть соответствующие.