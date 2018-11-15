RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін пропонує змінити
систему нарахування ЄСВ для...

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:28

  Faceless написав:
Кузя написав:Объясните, почему не надо ограничивать доходы у частника, чем этот сектор отличается в этой части от государственного? Что бы кому то заплатить в 100 раз больше надо что бы эти деньги кто то заработал и им их не заплатили (в 100 раз больше один делать работы не может). Получается современная форма эксплуатации, приводящая в итоге к недовольству, неудовлетворенности и деструктивным процессам.
Всем почему то хочется быть барином, что бы на него все работали. Однако здесь на форуме нет ни одного, кто бы в той или иной степени на кого нибудь не работал.

Это договорные отношения работодателя и наемного работника. С какой стати в принципе в них лезть? Хочет - может всех до одного сотрудников сделать с одной должностью "специалист", но одному платить минималку, другому - сто минималок.
Не работы в сто раз больше, а пользы в сто раз и даже больше - вполне может приносить. Польза как раз и оценивается в принесенной прибыли.
Во-вторых, есть рынок труда. И он весьма конкурентный. Если некоторые специалисты достаточно редкие и востребованные, то и оцениваются дороже. Хоть и в сто раз.


Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?
Кузя
 
Повідомлень: 282
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?

Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить.
В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой?
Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков.
При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22611
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5075 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:48

  Faceless написав:
  Кузя написав:Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?

Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить.
В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой?
Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков.
При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией


Я ни коим образом не за уравниловку или, как Вы сказали, шариковщину. Хотя я не понимаю, почему эффективность работника в госструктуре оценить нельзя, а в частной компании (не обязательно маленькой) можно и легко, а так же коррупция в госструктуре возможна, а в частной компании ни боже мой. Вы смотрите на вопрос с позиции работодателя. Попробуйте посмотреть с позиции работника и трудового законодательства.
Хотите делать "подарки" каким то работникам, пожалуйста делайте, Ваше право. Но на то оно и государство, что бы собирать налоги. И с "подарков" налоги должны быть соответствующие. :)
Кузя
 
Повідомлень: 282
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інженери винайшли систему накопичення енергії в бетонних... 1, 2
R2 » Суб 17 лис, 2018 21:49
14 483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 15:46
Faceless
Розробники iGov створили систему онлайн-документообігу iDoc
R2 » П'ят 24 лют, 2017 12:38
2 920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 22:22
k_trykov
Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі 1, 2
R2 » Сер 14 лис, 2018 14:55
10 372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 15:37
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.