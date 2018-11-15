Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02

Кузя написав: Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях? Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?

Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить.В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой?Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков.При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией