Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Пон 19 лис, 2018 16:06

Кузя написав: Хотя я не понимаю, почему эффективность работника в госструктуре оценить нельзя, а в частной компании (не обязательно маленькой) можно и легко Хотя я не понимаю, почему эффективность работника в госструктуре оценить нельзя, а в частной компании (не обязательно маленькой) можно и легко

Кузя написав: а так же коррупция в госструктуре возможна, а в частной компании ни боже мой а так же коррупция в госструктуре возможна, а в частной компании ни боже мой

Кузя написав: Вы смотрите на вопрос с позиции работодателя. Попробуйте посмотреть с позиции работника и трудового законодательства. Вы смотрите на вопрос с позиции работодателя. Попробуйте посмотреть с позиции работника и трудового законодательства.

Не легко, но намного проще. Несомненно, и госслужащий оказывает некую полезную услугу. Но у нее нет цены, ибо нет рынка. У всей структуры нет четкого критерия успешности ее работы по той же причине. У частных структур все на порядок проще.Везде возможна, но в частной она намного проще пресекается. В частном бизнесе, если сотрудник наносит урон компании (материальный или нематериальный) - той же коррупцией, кумовством, сотрудничеством с конкурентами - его несложно уволить, для противодействия таким явлениям ведется внутренняя комплайенс политика. В любом случае конечный бенефициар - владелец - имеет возможность оперативно и эффективно с этим бороться.Что в госсекторе? Бюрократия, уволить сложно, да и кто это будет делать - такие же госслужащие, точно так же сидящие на содержании у налогоплательщиков? Единственная заинтересованная (и страдающая от коррупции) сторона - не имеет в краткосроке ровным счетом никакого влияния на ситуацию, в долгосроке - очень и очень опосредованное. Но при этом в безусловном порядке обязанная оплачивать этот праздник.И? Что я должен увидеть? Трудовое законодательство вроде как пока не предусматривает ценза по оплате труда, кроме минималки. Как работник - я категорически против того, чтобы мой потенциальный заработок был ограничен какими-то непонятными коэффициентами соотношения зарплат. Если кто-то способен зарабатывать в сто раз больше меня, то я в первую очередь подумаю, что я делаю не так