Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Пон 19 лис, 2018 18:48

Кузя написав: Я не знаю где Вы работали и работаете, но у меня сложилось впечатление, что либо никогда не работали на предприятии либо теоретик.(без обид) Я не знаю где Вы работали и работаете, но у меня сложилось впечатление, что либо никогда не работали на предприятии либо теоретик.(без обид)

Кузя написав: На госпредприятии, так же как и в частной компании, прекрасно видно кто чего стоит и какая от кого отдача. Любой руководитель не заинтересован брать бездыря или лентяя, так как его работу придется делать кому то и это вызовет недовольство. От таких избавляются. На госпредприятии, так же как и в частной компании, прекрасно видно кто чего стоит и какая от кого отдача. Любой руководитель не заинтересован брать бездыря или лентяя, так как его работу придется делать кому то и это вызовет недовольство. От таких избавляются.

Кузя написав: У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному. У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному.

Кузя написав: Не знаю как Вы, но я в госсекторе почти повсеместно вижу родственные связи, причем не только на самых высоких должностях, но на любом уровне. Не знаю как Вы, но я в госсекторе почти повсеместно вижу родственные связи, причем не только на самых высоких должностях, но на любом уровне.

Кузя написав: то нужно учитывать, что на предприятии работают коллективы и результат зависит не от одиночки, а от работы всего коллектива. При существенной диспропорции коллектив развалится, вплоть до саботажа и работа будет не выполнена (ну не может один выполнить работу 100 человек хоть в гос компании, хоть в частной - иначе зачем набирать 100 человек, взял одного и в сто раз меньше проблем с персоналом). то нужно учитывать, что на предприятии работают коллективы и результат зависит не от одиночки, а от работы всего коллектива. При существенной диспропорции коллектив развалится, вплоть до саботажа и работа будет не выполнена (ну не может один выполнить работу 100 человек хоть в гос компании, хоть в частной - иначе зачем набирать 100 человек, взял одного и в сто раз меньше проблем с персоналом).

Да ради бога, можете считать что я никогда нигде не работал, мне то что. Я ж не на собеседовании у вас.Вот только на госпредприятии можно годами вешать убытки на бюджет и таких бездарей держать годами.Вы вот сейчас пишете - от таких избавляются. Но еще на прошлой странице писали:Так повсеместно "не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному", или таки избавляются?В частной компании такие "по-родственному" либо будут этим же родственником и финансироваться, либо оба, вместе с родственничками, вылетают как пробки.Мало того, всегда результат зависит от коллектива. Но и вклады каждого участника неравнозначны. И рыночная стоимость разных специалистов различна. Само наличие работы, эффективная организация работы сотен людей часто сводится к идеям, опыту, организационным навыкам и умении брать на себя ответственность буквально нескольких. Да, они сами, эти несколько, никогда бы всю работу не сделали, но и без них несколько сотен человек сосали бы лапу. Рынок оценивает их опыт и знания дорого - рынок, а не дядя-чинуша на высоком посту.Не всем в коллективе дано адекватно воспринимать реальность, таковы люди. В частности потому уровень оплаты труда - личный вопрос работника и работодателя, коммерческая тайна и разглашению не подлежит. Потому что не всякому условному стажеру на минималке дано понять, почему ТОП с хорошим образованием, огромным опытом, успешно организовывающем работу сотен, а то и тысяч, человек, зарабатывает пусть те же 100 минималок. Это разные миры.