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Кабмін пропонує змінити
систему нарахування ЄСВ для...

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:28

  Faceless написав:
Кузя написав:Объясните, почему не надо ограничивать доходы у частника, чем этот сектор отличается в этой части от государственного? Что бы кому то заплатить в 100 раз больше надо что бы эти деньги кто то заработал и им их не заплатили (в 100 раз больше один делать работы не может). Получается современная форма эксплуатации, приводящая в итоге к недовольству, неудовлетворенности и деструктивным процессам.
Всем почему то хочется быть барином, что бы на него все работали. Однако здесь на форуме нет ни одного, кто бы в той или иной степени на кого нибудь не работал.

Это договорные отношения работодателя и наемного работника. С какой стати в принципе в них лезть? Хочет - может всех до одного сотрудников сделать с одной должностью "специалист", но одному платить минималку, другому - сто минималок.
Не работы в сто раз больше, а пользы в сто раз и даже больше - вполне может приносить. Польза как раз и оценивается в принесенной прибыли.
Во-вторых, есть рынок труда. И он весьма конкурентный. Если некоторые специалисты достаточно редкие и востребованные, то и оцениваются дороже. Хоть и в сто раз.


Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?

Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить.
В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой?
Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков.
При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:48

  Faceless написав:
  Кузя написав:Вы так и не объяснили, почему в госсекторе нужно ограничивать разницу в оплате труда, а в частном ни в коем случае? Чем принципиально отличаются работа и права работника в этих компаниях?

Во-первых тем, что, в отличие от частного бизнеса, где есть конкретные конечные собственники, вкладывающие в него свой капитал и которые могут этим предприятием распоряжаться (от смены руководства, персонала, до продажи), госсектор - отрасль, финансируемая налогоплательщиками, но влияние которых на нее очень опосредованно и очень ограниченно, убытки налогоплательщики вынуждены покрывать, а на распределения прибыли влияния практически не имеют, как и на руководство, оргструктуру и проч. Это создает риски неэффективного использования ресурсов, которые сложно устранить.
В госсекторе, как правило, цель работы организации - не прибыль, оценить производительность конкретного человека сложнее, если вообще возможно, рынок труда для госсектора намного менее конкурентен ввиду специфичности отрасли и соответсвенно наличия в ней одного единственного работодателя. Как оценить результат работы чиновника или вообще госслужащего, если рыночной стоимости продукта его труда нет как таковой?
Потому тут намного больше возможности для злоупотреблений, и при этом намного меньше возможностей контроля со стороны фактических акционеров - налогоплательщиков.
При этом я не утверждаю, что ограничить именно нужно, но если и рассматривать такой подход - то только для госсектора с целью минимизации коррупции. При этом бездумная шариковщина а-ля "разница не больше чем 1 к 20" способна создать больше проблем, чем кумовство с коррупцией


Я ни коим образом не за уравниловку или, как Вы сказали, шариковщину. Хотя я не понимаю, почему эффективность работника в госструктуре оценить нельзя, а в частной компании (не обязательно маленькой) можно и легко, а так же коррупция в госструктуре возможна, а в частной компании ни боже мой. Вы смотрите на вопрос с позиции работодателя. Попробуйте посмотреть с позиции работника и трудового законодательства.
Хотите делать "подарки" каким то работникам, пожалуйста делайте, Ваше право. Но на то оно и государство, что бы собирать налоги. И с "подарков" налоги должны быть соответствующие. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:06

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Хотя я не понимаю, почему эффективность работника в госструктуре оценить нельзя, а в частной компании (не обязательно маленькой) можно и легко

Не легко, но намного проще. Несомненно, и госслужащий оказывает некую полезную услугу. Но у нее нет цены, ибо нет рынка. У всей структуры нет четкого критерия успешности ее работы по той же причине. У частных структур все на порядок проще.
  Кузя написав:а так же коррупция в госструктуре возможна, а в частной компании ни боже мой

Везде возможна, но в частной она намного проще пресекается. В частном бизнесе, если сотрудник наносит урон компании (материальный или нематериальный) - той же коррупцией, кумовством, сотрудничеством с конкурентами - его несложно уволить, для противодействия таким явлениям ведется внутренняя комплайенс политика. В любом случае конечный бенефициар - владелец - имеет возможность оперативно и эффективно с этим бороться.
Что в госсекторе? Бюрократия, уволить сложно, да и кто это будет делать - такие же госслужащие, точно так же сидящие на содержании у налогоплательщиков? Единственная заинтересованная (и страдающая от коррупции) сторона - не имеет в краткосроке ровным счетом никакого влияния на ситуацию, в долгосроке - очень и очень опосредованное. Но при этом в безусловном порядке обязанная оплачивать этот праздник.
  Кузя написав:Вы смотрите на вопрос с позиции работодателя. Попробуйте посмотреть с позиции работника и трудового законодательства.

И? Что я должен увидеть? Трудовое законодательство вроде как пока не предусматривает ценза по оплате труда, кроме минималки. Как работник - я категорически против того, чтобы мой потенциальный заработок был ограничен какими-то непонятными коэффициентами соотношения зарплат. Если кто-то способен зарабатывать в сто раз больше меня, то я в первую очередь подумаю, что я делаю не так
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:03

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Faceless написав:Не легко, но намного проще. Несомненно, и госслужащий оказывает некую полезную услугу. Но у нее нет цены, ибо нет рынка. У всей структуры нет четкого критерия успешности ее работы по той же причине. У частных структур все на порядок проще.


Я не знаю где Вы работали и работаете, но у меня сложилось впечатление, что либо никогда не работали на предприятии либо теоретик.(без обид) :)
На госпредприятии, так же как и в частной компании, прекрасно видно кто чего стоит и какая от кого отдача. Любой руководитель не заинтересован брать бездыря или лентяя, так как его работу придется делать кому то и это вызовет недовольство. От таких избавляются.
Что касается дифференциации и разумного соотношения зарплат, то нужно учитывать, что на предприятии работают коллективы и результат зависит не от одиночки, а от работы всего коллектива. При существенной диспропорции коллектив развалится, вплоть до саботажа и работа будет не выполнена (ну не может один выполнить работу 100 человек хоть в гос компании, хоть в частной - иначе зачем набирать 100 человек, взял одного и в сто раз меньше проблем с персоналом).
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:48

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Я не знаю где Вы работали и работаете, но у меня сложилось впечатление, что либо никогда не работали на предприятии либо теоретик.(без обид)

Да ради бога, можете считать что я никогда нигде не работал, мне то что. Я ж не на собеседовании у вас.
  Кузя написав:На госпредприятии, так же как и в частной компании, прекрасно видно кто чего стоит и какая от кого отдача. Любой руководитель не заинтересован брать бездыря или лентяя, так как его работу придется делать кому то и это вызовет недовольство. От таких избавляются.

Вот только на госпредприятии можно годами вешать убытки на бюджет и таких бездарей держать годами.
Вы вот сейчас пишете - от таких избавляются. Но еще на прошлой странице писали:
  Кузя написав:У нас сейчас получают в 20 и более раз не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному.

  Кузя написав:Не знаю как Вы, но я в госсекторе почти повсеместно вижу родственные связи, причем не только на самых высоких должностях, но на любом уровне.

Так повсеместно "не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному", или таки избавляются?
В частной компании такие "по-родственному" либо будут этим же родственником и финансироваться, либо оба, вместе с родственничками, вылетают как пробки.
  Кузя написав:то нужно учитывать, что на предприятии работают коллективы и результат зависит не от одиночки, а от работы всего коллектива. При существенной диспропорции коллектив развалится, вплоть до саботажа и работа будет не выполнена (ну не может один выполнить работу 100 человек хоть в гос компании, хоть в частной - иначе зачем набирать 100 человек, взял одного и в сто раз меньше проблем с персоналом).

Мало того, всегда результат зависит от коллектива. Но и вклады каждого участника неравнозначны. И рыночная стоимость разных специалистов различна. Само наличие работы, эффективная организация работы сотен людей часто сводится к идеям, опыту, организационным навыкам и умении брать на себя ответственность буквально нескольких. Да, они сами, эти несколько, никогда бы всю работу не сделали, но и без них несколько сотен человек сосали бы лапу. Рынок оценивает их опыт и знания дорого - рынок, а не дядя-чинуша на высоком посту.
Не всем в коллективе дано адекватно воспринимать реальность, таковы люди. В частности потому уровень оплаты труда - личный вопрос работника и работодателя, коммерческая тайна и разглашению не подлежит. Потому что не всякому условному стажеру на минималке дано понять, почему ТОП с хорошим образованием, огромным опытом, успешно организовывающем работу сотен, а то и тысяч, человек, зарабатывает пусть те же 100 минималок. Это разные миры.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:47

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Faceless написав:Так повсеместно "не потому, что они более квалифицированные или умные или трудолюбивые, а потому, что сидят на хороших местах по родственному", или таки избавляются?
В частной компании такие "по-родственному" либо будут этим же родственником и финансироваться, либо оба, вместе с родственничками, вылетают как пробки.


Не буду отрицать, что сегодня с госпредприятий выводятся средства временными хозяевами. Поэтому и родственничков в них много.

  Faceless написав:В частности потому уровень оплаты труда - личный вопрос работника и работодателя, коммерческая тайна и разглашению не подлежит.


Вот этот пункт тоже не понятен. Данный подход удобен именно администратору дабы держать работников в неведении об уровне зарплат в компании и минимизировать их. Но ведь работники тоже участники рынка и естественно хотят знать сколько стоит такая работа и иметь возможность при необходимости или желании предоставлять эту информацию. Как на базаре, когда Вы торгуете мясом, вы знаете не только свою цену, но и цену соседей. :) На то он и рынок, а не рабовладельческий строй. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:39

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Вот этот пункт тоже не понятен. Данный подход удобен именно администратору дабы держать работников в неведении об уровне зарплат в компании и минимизировать их

Аж смешно просто, извиняюсь, : А вы где-нибудь работали?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:41

  Конрад Карлович написав:
  Кузя написав:Вот этот пункт тоже не понятен. Данный подход удобен именно администратору дабы держать работников в неведении об уровне зарплат в компании и минимизировать их

Аж смешно просто, извиняюсь, : А вы где-нибудь работали?


Таки да и не один год. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:39

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Таки да и не один год

А вопросы и рассуждения как в детском саду...
Конрад Карлович
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