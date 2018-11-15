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Кабмін пропонує змінити
систему нарахування ЄСВ для...

Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:43

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Кузя написав:Вот этот пункт тоже не понятен. Данный подход удобен именно администратору дабы держать работников в неведении об уровне зарплат в компании и минимизировать их. Но ведь работники тоже участники рынка и естественно хотят знать сколько стоит такая работа и иметь возможность при необходимости или желании предоставлять эту информацию. Как на базаре, когда Вы торгуете мясом, вы знаете не только свою цену, но и цену соседей. На то он и рынок, а не рабовладельческий строй.

Каждый квалифицированный специалист достаточно уникален, и имеет свою цену. А оплата труда - достаточно интимная вещь, чтобы ее разглашать. Конечно, работник может сам сказать коллеге о уровне своего дохода, непосредственные руководители также знают о уровне зарплат подчиненных, и самом собой всегда есть категория сотрудников, имеющих доступ к информации о заработных платах, но тем не менее, зарплаты на предприятии вполне могут быть коммерческой таайной (и часто так и есть), а разглашение информации о зарплатах коллег кроме того и неэтично.
В своей сфере об уровне зарплат работник может знать как по "неофициальной" информаии от коллег, так и просто напросто ислледуя рынок самостоятельно как соискатель. Но это не означает, что зарплаты должны быть открытой информацией.
Хотя, опять таки, для госпредприятий такие меры могут быть оправданы - в отличие от частного предприятия, где владелец/акционер свободно может получить доступ к подобной информации, "акционер" госпредприятия - налогоплательщики - тоже должны иметь такую возможность. Можно сказать, конечно, что это предвзято по отношению к госслужащим, что это дискриминаия... Вероятно так и есть, но для организации на иждивении, которыми для налогоплательщиков бюджетные организации и являются, это оправдано и допустимо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 07:46

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

  Faceless написав:А оплата труда - достаточно интимная вещь, чтобы ее разглашать. Конечно, работник может сам сказать коллеге о уровне своего дохода, непосредственные руководители также знают о уровне зарплат подчиненных, и самом собой всегда есть категория сотрудников, имеющих доступ к информации о заработных платах, но тем не менее, зарплаты на предприятии вполне могут быть коммерческой таайной (и часто так и есть), а разглашение информации о зарплатах коллег кроме того и неэтично.


Сам придерживаюсь такого же мнения. А среагировал на фразу "коммерческая тайна по зарплате" по причине недавнего разговора со своим другом, который заявил, что увольнял своих сотрудников после того как они разглашали свою зарплату.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:03

Re: Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Кузя написав:
  Faceless написав:А оплата труда - достаточно интимная вещь, чтобы ее разглашать. Конечно, работник может сам сказать коллеге о уровне своего дохода, непосредственные руководители также знают о уровне зарплат подчиненных, и самом собой всегда есть категория сотрудников, имеющих доступ к информации о заработных платах, но тем не менее, зарплаты на предприятии вполне могут быть коммерческой таайной (и часто так и есть), а разглашение информации о зарплатах коллег кроме того и неэтично.


Сам придерживаюсь такого же мнения. А среагировал на фразу "коммерческая тайна по зарплате" по причине недавнего разговора со своим другом, который заявил, что увольнял своих сотрудников после того как они разглашали свою зарплату.
Слышал о подобном, но не представляю, как можно это мониторить и тем более доказать факт разглашения, имхо, в любом суде подобное увольнение может быть оспорено. Тем более подобные требования к сотрудникам должны быть закреплены во внутренних нормативных документах.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:34

  Кузя написав:
  Faceless написав:А оплата труда - достаточно интимная вещь, чтобы ее разглашать. Конечно, работник может сам сказать коллеге о уровне своего дохода, непосредственные руководители также знают о уровне зарплат подчиненных, и самом собой всегда есть категория сотрудников, имеющих доступ к информации о заработных платах, но тем не менее, зарплаты на предприятии вполне могут быть коммерческой таайной (и часто так и есть), а разглашение информации о зарплатах коллег кроме того и неэтично.


Сам придерживаюсь такого же мнения. А среагировал на фразу "коммерческая тайна по зарплате" по причине недавнего разговора со своим другом, который заявил, что увольнял своих сотрудников после того как они разглашали свою зарплату.

Работодателю это удобно. Когда двое работают на одинаковой должности, но один из них простак, которому за ту же работу можно платить меньше. Если они друг другу разгласят свою зарплату, для работодателя это прямые убытки
Размер зарплаты должен быть открытой для всех информацией. Нет ничего плохого, что подчинённый знает сколько получает его начальник
safonovstanislav
 
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