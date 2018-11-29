Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для...

Додано: Сер 21 лис, 2018 00:43

Кузя написав: Вот этот пункт тоже не понятен. Данный подход удобен именно администратору дабы держать работников в неведении об уровне зарплат в компании и минимизировать их. Но ведь работники тоже участники рынка и естественно хотят знать сколько стоит такая работа и иметь возможность при необходимости или желании предоставлять эту информацию. Как на базаре, когда Вы торгуете мясом, вы знаете не только свою цену, но и цену соседей. На то он и рынок, а не рабовладельческий строй. Вот этот пункт тоже не понятен. Данный подход удобен именно администратору дабы держать работников в неведении об уровне зарплат в компании и минимизировать их. Но ведь работники тоже участники рынка и естественно хотят знать сколько стоит такая работа и иметь возможность при необходимости или желании предоставлять эту информацию. Как на базаре, когда Вы торгуете мясом, вы знаете не только свою цену, но и цену соседей. На то он и рынок, а не рабовладельческий строй.

Каждый квалифицированный специалист достаточно уникален, и имеет свою цену. А оплата труда - достаточно интимная вещь, чтобы ее разглашать. Конечно, работник может сам сказать коллеге о уровне своего дохода, непосредственные руководители также знают о уровне зарплат подчиненных, и самом собой всегда есть категория сотрудников, имеющих доступ к информации о заработных платах, но тем не менее, зарплаты на предприятии вполне могут быть коммерческой таайной (и часто так и есть), а разглашение информации о зарплатах коллег кроме того и неэтично.В своей сфере об уровне зарплат работник может знать как по "неофициальной" информаии от коллег, так и просто напросто ислледуя рынок самостоятельно как соискатель. Но это не означает, что зарплаты должны быть открытой информацией.Хотя, опять таки, для госпредприятий такие меры могут быть оправданы - в отличие от частного предприятия, где владелец/акционер свободно может получить доступ к подобной информации, "акционер" госпредприятия - налогоплательщики - тоже должны иметь такую возможность. Можно сказать, конечно, что это предвзято по отношению к госслужащим, что это дискриминаия... Вероятно так и есть, но для организации на иждивении, которыми для налогоплательщиков бюджетные организации и являются, это оправдано и допустимо.