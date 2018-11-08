КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії в напрямку житлового масиву Троєщина.
Дивися повний текст Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:38
Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини
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Дивися повний текст Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:38
только проект - 5 лямов евро
как предполагаемые инвесторы смотрят на мусорный инвестиционный рейтинг Киева с недавним дефолтом, тьху, реструктуризацией? Поручитель будет, залог или ставка 100500% годовых?
Китайцы своё по-любому вытащат - могут вывезти весь годовой урожай, например.
Почему свои не строят? - руки отвалились?
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