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Оголосили тендер на
будівництво метро до Троєщини

Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:38

Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини

Пропонуємо до обговорення:
КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії в напрямку житлового масиву Троєщина.

Дивися повний текст Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:38

только проект - 5 лямов евро
как предполагаемые инвесторы смотрят на мусорный инвестиционный рейтинг Киева с недавним дефолтом, тьху, реструктуризацией? Поручитель будет, залог или ставка 100500% годовых?
Китайцы своё по-любому вытащат - могут вывезти весь годовой урожай, например.
Почему свои не строят? - руки отвалились?
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