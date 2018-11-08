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Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:38
Пропонуємо до обговорення:
КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії в напрямку житлового масиву Троєщина.
Дивися повний текст Оголосили тендер на будівництво метро до Троєщини
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Додано: Сер 14 лис, 2018 19:30
а как можно проводить тендер за год до окончания проектирования?...
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Cler
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