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Нові автомобілі можуть подешевшати
завдяки "закону про...

Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12

Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість нових автомобілів зменшиться в залежності від обсягу двигуна.

Дивися повний текст Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки \"закону про еврономери\" — ЗМІ.
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