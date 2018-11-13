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Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Вартість нових автомобілів зменшиться в залежності від обсягу двигуна.
Дивися повний текст Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки \"закону про еврономери\" — ЗМІ
.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:12
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